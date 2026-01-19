Medarbetare till kundservice - Ystad
Dansani är inne i en spännande utvecklingsresa där vi fortsätter att digitalisera och stärka vår försäljning, kundservice och interna samarbetsprocesser. Vår ambition är att skapa ännu bättre kundupplevelser och samtidigt fortsätta vår positiva tillväxt. För att lyckas behöver vi engagerade medarbetare som arbetar strukturerat, proaktivt och med hög servicekänsla.
Nu söker Dansani AB en medarbetare till vårt kontor i Ystad - en central roll med många kontaktytor och varierade arbetsuppgifter.
Om rollen
Du får en viktig roll i det dagliga samarbetet mellan kunder, säljare och moderbolagets interna avdelningar. Du arbetar nära försäljningschefen och är en nyckelperson i kunddialog, marknadsstöd och orderhantering.
Några av dina arbetsuppgifter:
Kundservice, orderhantering och serviceärenden samt dialog med säljare och framtagning av offerter i samarbete med försäljningschefen.
KAM-assisterande uppgifter och administrativt stöd till försäljningschefen.
Översättning, korrekturläsning och produktion av marknads- och kommunikations- material, inkl. kampanjer, SoMe och nyhetsbrev.
Framtagning av presentationer och marknadsunderlag till kunder, primärt kedjor.
Koordinering och samarbete med kollegor i Danmark samt moderbolagets interna avdelningar.
Planering och ta fram förslag till kundutställningar, roll-outs och mässor, inkl. ritningar i Spark Vision.
Deltagande i utveckling, implementering och uppföljning av nya processer och initiativ.
Administration, rapportering och uppföljning i Salesforce samt framtagning av försäljningsstatistik.
Du är strukturerad, noggrann och serviceminded. Du trivs i en roll med många parallella uppgifter och har lätt för att samarbeta med olika personer.
Vi ser gärna att du:
Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt förstår danska, alternativt har goda kunskaper i engelska
Är engagerad, ansvarsfull och kommunikativ med ett lösningsorienterat förhållningssätt
Arbetar självständigt, strukturerat och kvalitetsmedvetet samt trivs i en flexibel och dynamisk vardag
Vi erbjuder
Hos Dansani blir du en del av ett professionellt och informellt arbetsklimat med fokus på samarbete, utveckling och kunskapsdelning. Du får en varierad och ansvarsfull roll i ett starkt varumärke, med god introduktion, moderna digitala verktyg och ett engagerat team med korta beslutsvägar - i en arbetsvardag med högt tempo och god stämning.
Om Dansani
Dansani AB är ett dotterbolag i Dansani koncernen med säte på Jylland i Danmark. Med utgånspunkt i dansk design och hantverkstradition utvecklar, producerar och levererar Dansani badrumsmöbler. Vi är badrumspecialister sedan 40 år, och med vår filosofi levererar vi tilltalande design med funktionalitet och kvalitet. Dansani har dotterbolag i England, Holland, Tyskland, Norge och Sverige.
Dansani sysselsätter 180 medarbetare och våra värderingar, Mod, Glädje och Respekt är en naturlig del i företagskulturen.
För mer information om Dansani besök www.dansani.seSå ansöker du
Du ansöker genom att klicka "Sök tjänst". Vi arbetar löpande med urvalet och ser fram emot att få din ansökan i form av ett CV snarast. Varmt välkommen med din ansökan! Har du frågor om tjänsten, kontakta Försäljningschef Mattias Karlsson på mk@dansani.se
