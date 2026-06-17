Medarbetare till kontaktcenter
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Samordningsenheten / Administratörsjobb / Härnösand Visa alla administratörsjobb i Härnösand
2026-06-17
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Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel.
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Verksamhetsområde Stöd och styrning arbetar med ett effektivt internt stöd och en god intern styrning och kontroll. Vi utvecklar vår verksamhet för ett hållbart samhälle. Rättsfrågor, processtöd, ekonomi, verksamhetsstyrning, personalfrågor, kompetensförsörjning, IT-frågor, internservice, upphandling och lokalförsörjning finns i verksamhetsområdet.
Samordningsenheten är en av stödenheterna inom verksamhetsområdet Stöd och styrning. Samordningsenheten har totalt 28 medarbetare placerade i Örebro, Stockholm, Göteborg och Luleå men största delen av verksamheten finns i Härnösand. Den tilltänkta placeringsorten för denna tjänst är Härnösand.
Enheten ansvarar för tjänster inom lokalförsörjning, miljöledning, fysisk säkerhet, intern service, kontaktcenter, nämndadministration och metodstöd i processutveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som medarbetare inom Kontaktcentret arbetar du i första linjen med interna och externa kundkontakter. Servicen externt innebär främst att svara på frågor kopplat till myndighetens kärnuppdrag. Det är en bred generalistroll där du ger råd, guidar, dokumenterar och registrerar ärenden samtidigt som de kommer in. Du är första linjen i all intern service där merparten frågorna rör allt från IT till ekonomi och driftsfrågor. Din arbetsdag har ett varierat innehåll, där du varvar kundkontakter med administrativa uppgifter. Tillsammans med dina kollegor utvecklar du nya mer effektiva arbetssätt. Rollen innebär också att du har ett eget ansvarsområde där du förväntas vara extra påläst i frågorna och dela med av kunskapen till dina kollegor. Vi sköter också service på huvudkontoret och stöttar upp där det behövs, exempelvis bemanna receptionen, hantera myndighetspost och konferensservice.
Arbetsuppgifterna består även av att:
• vägleda i frågor om myndighetens tjänster i både tal och skrift samt förmedla frågan vidare i organisationen vid behov
• guida den som söker kontakt så att den själv kan hämta information eller hantera sitt ärende via självbetjäningstjänster
• dokumentera och registrera ärenden i vårt ärendehanteringssystem.
Flera av dina kollegor är utspridda i landet och mötena sker därför via Zoom, Teams eller Skype. Resor i arbetet kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• fullgjort en gymnasieutbildning företrädelsevis inom samhällsvetenskap, ekonomi, media alternativt annan utbildning som arbetsgivaren finns relevant
• minst tre års arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner relevant
• erfarenhet av att arbeta med service
• uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av att arbeta i ett kontaktcenter
• erfarenhet av att arbeta systematiskt i ett ärendehanteringsflöde och i ett ärendehanteringssystem.
Personliga egenskaper
• För dig är ingen uppgift för stor eller för liten utan du löser uppgifter på ett prestigelöst och flexibelt sätt.
• Du trivs med att arbeta och driva ditt arbete självständigt och har god förmåga att prioritera och arbeta med flera parallella uppdrag.
• Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
• Du är samarbetsorienterad och har ett positivt bemötande.
• Du har en god pedagogisk förmåga och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För frågor under rekryteringsperioden kontakta oss via spsm@spsm.se
eller 0771-55 00 00.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/507". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Nybrogatan 14 C (visa karta
)
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Samordningsenheten Kontakt
OFR/S, Sveriges lärare
Gunnel Torége gunnel.torege@spsm.se 010-473 51 07 Jobbnummer
9967901