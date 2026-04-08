Medarbetare till intervjuenheten, SCB
2026-04-08
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
10 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-08Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till att samla in samhällsnyttig statistik? Har du ett stort samhällsintresse och trivs i kontakten med uppgiftslämnare? Då kanske jobbet som intervjuare passar dig.
Avdelningen för social statistik och analys söker ett antal medarbetare till intervjuverksamheten. Intervjuverksamheten ansvarar för genomförande av SCB:s telefonintervjuverksamhet avseende arbetsmarknad, levnadsförhållanden, partisympatier samt andra intervjuundersökningar.
Som medarbetare vid intervjuenheten kommer din uppgift vara att genomföra telefonintervjuer i individ- och hushållsundersökningar. Du förväntas delta aktivt i sektionens och intervjuverksamhetens arbete med att utveckla intervjuarbetet och bidra till undersökningarnas mål.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
* kontakta, introducera och motivera uppgiftslämnare till våra olika undersökningar,
* genomföra standardiserade telefonintervjuer,
* på egen hand och tillsammans med kollegor utveckla intervjuverksamheten.Kvalifikationer
Vi vill att du har:
* gymnasieexamen
* erfarenhet av datainsamling
* erfarenhet av arbete med telefonkontakter avseende uppgiftslämnare
* minst 2 års arbetslivserfarenhet, som är relevant för tjänsten, de senaste tre åren
* god datorvana
* god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* grundläggande förmåga att uttrycka dig i tal på engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
* erfarenhet av mentorskap/att vara handledare
* erfarenhet av trepartssamtal med tolk
* god förmåga att uttrycka dig i tal på engelska på ett sådant sätt att du skulle kunna genomföra en intervju.
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss är det viktigt att du har en god förmåga att samarbeta.I rollen som intervjuare på SCB representerar du myndigheten i varje kontakt. Detta ställer krav på ett arbetssätt som präglas av kvalitet, professionellt bemötande och förmåga att anpassa kommunikationen i varje enskilt samtal. Du behöver kunna uttrycka dig tydligt och vara lyhörd för att skapa förtroendefulla samtal.
Arbetet är till stor del format av strukturer och riktlinjer och därför är det viktigt att du har förmåga att ta till dig instruktioner och arbetssätt. En svårighet i arbetet är att få uppgiftslämnare att delta i våra undersökningar och vi söker därför dig som ser detta som en intressant utmaning.
Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tjänsten är placerad i Örebro. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån efter cirka 6 månader. Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning.
Tillträdesdatum: 2026-09-01.
Tjänsten är på 70% eller 80% sysselsättningsgrad. Oregelbundna arbetstider enligt schema med delvis arbete på kvällar till kl. 21, samt helger.
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss är det viktigt att du har en god förmåga att samarbeta.Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis från gymnasiet. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Intervjuer kan ske innan ansökningstiden gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2026/362". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837)
Åkullegatan 14
)
701 89 ÖREBRO Arbetsplats
SCB, Social statistik och analys Kontakt
Ordförande, SEKO vid SCB
Moses Fahlström 010-479 40 00 Jobbnummer
9843389