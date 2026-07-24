Medarbetare till hemtjänsten
Vadstena Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vadstena Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vadstena
2026-07-24
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Vadstena är en attraktiv kommun belägen på den vackra Östgötaslätten, med utsikt över Vättern. Här finns en unik historisk miljö med anor från medeltiden. Kommunen har cirka 7.500 invånare och erbjuder hög kvalitet på kommunal service, bra boende och fantastiska kultur- och naturupplevelser. Helt enkelt en plats man längtar till. Vadstena kommun är en av kommunens största arbetsgivare med 600 medarbetare inom ett hundratals yrken.
Brinner du för att bidra till att göra skillnad? Är du intresserad av nya utmaningar och vill vara en del av en äldreomsorg som ställer om mot en ny socialtjänstlag?
Då är du den vi söker till Hemtjänsten i Vadstena!
Här finns totalt fem arbetsgrupper på dag och kväll som jobbar geografiskt indelat över hela kommunen inklusive ett hemstödsteam med inriktning mot demens/psykiatri. Under samma tak har vi även en nattpatrull och i angränsande lokaler finns kommunens Hemsjukvård. Hemtjänsten i Vadstena kommun har två bemanningssamordnare som sköter daglig brukarplanering, personalbemanning samt administration. Dessutom finns här en bemanningsplanerare samt en digital undersköterska. Här finns också två enhetschefer som delar på ansvaret och dagligen finns på plats i verksamheten.
Såklart vill du veta mer om oss!
Besök oss på www.vadstena.se,
LagetVadstena på Instagram eller Vadstena kommun på Facebook.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Arbetet inom hemtjänsten innebär att du utför insatser inom flera olika lagrum; vi utför insatser både inom både SoL och HSL i brukarens egna hem. Det innebär att du ger god omvårdnad och service till vård och omsorgstagaren med en god kvalité. Oavsett lagrum innebär vårt arbete att se till individen och utgå från dennes önskemål och behov. Det gör vi genom att utgå från den nationella värdegrunden, arbeta med fast omsorgskontakt samt genom en god och tät samverkan inom kommunen med ex sjuksköterskor och biståndshandläggare.
Ett rehabiliterande förhållningssätt där du motiverar och stimulerar individen är en nödvändighet för att arbeta här hos oss.
Dokumentation ingår i uppdraget, det är viktigt att information förs vidare och det betyder att du behöver ha datavana samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska språket. I anställningen ingår att förvärva och behålla en HSL-delegering enligt Hälso- och sjukvårdslagen för att kunna utföra insatser kopplade till detta lagrum.
Vadstena kommun är sedan några år tillbaka inne i heltidresan - Heltid som norm. Det innebär att verksamheten erbjuder alla medarbetare heltidstjänst. Verksamheten planerar vid behov ut resurstid för sina medarbetare som kan komma att arbetas i annan arbetsgrupp. Anställningen innebär att du blir schemalagd med rullande dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker nu dig som har minst ett års dokumenterad erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Det är särskilt meriterande om du är utbildad undersköterska och innehar intyg från Socialstyrelsen. En anställning hos oss kräver att du har ett gott bemötande, är flexibel och ansvarsfull och har god empatisk förmåga mot både kollegor och brukare. Vi sätter stort värde på god samarbetsförmåga, ett positivt synsätt samt engagemang mot både brukare och arbetskamrater. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift då dokumentation och kommunikation är en stor del av arbetet.
Du är delaktig i att ta ansvar för arbetsgruppens utveckling och har förmåga att snabbt anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du kan självständigt prioritera arbetsuppgifter och behålla lugnet även i stressiga situationer.
B-körkort och kunna cykla är ett krav, eftersom vi förflyttar oss med bil på landsbygden och cykel i stadskärnan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-09 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Schema dag/kväll samt helg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337249". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena Kommun
(org.nr 212000-2825)
Vadstena kommun (visa karta
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592 80 VADSTENA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vadstena kommun Kontakt
Facklig företrädare
Anita Gustafsson anita.gustafsson@kommunal.se +46104427021 Jobbnummer
10010884