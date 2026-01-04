Medarbetare till gatukök sökes
2026-01-04
Vi söker en pålitlig och arbetsvillig person till vårt gatukök.

Dina arbetsuppgifter
• Tillaga enklare snabbmat
• Arbeta i kassa och ta emot beställningar
• Förberedelser i köket, som att hacka grönsaker och göra såser
• Hålla ordning och renlighet i kök och serveringsyta
Vi söker dig som:
• Är stresstålig och kan arbeta i ett högt tempo
• Är noggrann och ansvarstagande
• Kan förstå och göra dig förstådd på svenska
• Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Har tidigare erfarenhet av kök eller service (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i ett litet team
Möjlighet till fasta arbetstider enligt överenskommelse
En arbetsplats där alla hjälper till där det behövs
Låter det intressant?
Skicka en kort presentation av dig själv och dina kontaktuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: bagisgrillen@gmail.com
