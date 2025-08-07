Medarbetare till gatuenheten
2025-08-07
Driftenheten Gata söker en engagerad medarbetare till vårt manuella renhållningsteam. Vår enhet är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen och avdelningen drift och förvaltning. Avdelningen innefattar allt från gatudrift, parkdrift, förvaltning av skog och naturområden till arenaskötsel.
Driftenheten Gata söker en engagerad medarbetare till vårt manuella renhållningsteam. Vår enhet är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen och avdelningen drift och förvaltning. Avdelningen innefattar allt från gatudrift, parkdrift, förvaltning av skog och naturområden till arenaskötsel.
Som medarbetare på gatan ansvarar du för att stadens trafikmiljöer vad gäller gator, parkeringar, rondeller, refuger och torg hålls rena och välkomnande. Arbetsuppgifterna följer årstiderna och varierar med säsongen. Förekommande arbetsuppgifter kan vara lövhantering, omhändertagande av växter i rondeller och refuger, tömning av papperskorgar, skottning av snö, ogräsrensning och gräsklippning, skräpplockning, trimning, tvätt av busskurer och rensning av rännstensbrunnar. Vid större evenemang i staden kan extra helgarbete förekomma.
Du rapporterar och/eller åtgärdar fel, skador och nedskräpning. En mycket viktig uppgift är därför att möta och kommunicera med kommuninvånarna. Växjö kommun sätter en stor stolthet i att vår stad och kommun upplevs som ren och välskött utan skräp och klotter.
Du arbetar både manuellt och med hjälp av handmaskiner eller större maskiner och fordon. Arbetet kan vara fysiskt krävande med mycket utomhusvistelse och vi arbetar i alla väder. Du ingår i sommar- som vinterberedskap.
Du utgår ifrån lokalerna på Stinavägen i Växjö. Kvalifikationer
Du som söker har gymnasieutbildning. Vi ser gärna att du har vana av förekommande maskiner/verktyg (till exempel motorsåg, röjsåg, lift).
Du har som lägst B-körkort (manuell växellåda). Har du behörighet för ytterligare fordon (traktor, lastbil osv) är det meriterande. Du behärskar svenska språket i tal och skrift, samt är van vid att använda dator och smartphone i arbetet.
Arbetet sker till huvuddelen utomhus och i alla väder. Vi vill därför att du trivs utomhus och inte är rädd för att hugga i när det behövs. Arbetet är fysiskt krävande. Det är viktigt att du gillar att arbeta i så väl grupp som självständigt och har god samarbetsförmåga. Du ska kunna se vad som behöver göras och hantera prioriteringar som uppstår dagligen.
Du behöver vara serviceinriktad och vill att invånare som vistas i och använder de miljöer som vi ansvarar för får en så god upplevelse som möjligt. Detta innebär att du har förståelse för och ser värdet i mångfald och sociala kontakter.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet.
