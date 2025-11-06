Medarbetare till Gata/Hamnavdelningen
Tekniska divisionen består av fem verksamhetsområden: Gata/Park/Hamn, Nyköping Vatten, Renhållningen, Kommunfastigheter och Måltidsservice. Dessa stöds av en projektenhet, ekonomienhet samt en administrativ stab. Divisionen omsätter drygt 1 miljard kronor per år och har ca 400 medarbetare. Våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.
Gata, Park, Hamn ansvarar bland annat för drift- och underhåll av gator, parker och Nyköpings hamn. Verksamheten ska se till att Nyköping har ett funktionellt och säkert gatu- och vägsystem som tillgodoser trafikanternas behov av trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. Välskötta gator, vackra parkmiljöer, säkra lekplatser och en levande hamn ska göra Nyköping till en attraktiv ort för både invånare och besökare.
Välkommen till en arbetsplats med stor variation!
Arbetsuppgifter
Enheten Gata/Park/Hamn söker nu en gatuarbetare/hamnarbetare till driftenheten. Tjänsten som gatuarbetare/ hamnarbetare innebär ett nära samarbete med andra medarbetare inom driftavdelningen på gata/hamn men även med övriga tjänstemän och medarbetare inom verksamheten Gata/Park/Hamn samt även med övriga verksamheter inom Tekniska divisionen.
I arbetsuppgifterna ingår maskinkörning, anläggningsarbeten och underhåll av väganordningar så som vägmärken, räcken, kantsten, avstängningar samt underhåll av dikeskanter. Även enklare fordons- och maskinreparationer ingår. Sandupptagning, snöröjning och halkbekämpning är exempel på andra arbetsuppgifter som förekommer I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring under snöröjningssäsong och vid större driftstörningar kan arbete med skyltar, brunnsbetäckningar, slukhål och nedfallna träd förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Fullgjord gymnasieutbildning
• CE-körkort
• Erfarenhet av anläggningsarbeten och underhåll av väganordningar
• Vana att arbeta på väg
• Förarbevis hjullastare
• God maskin-vana
• Erfarenhet av svetsarbeten
• Erfarenhet av reparations- och underhållsarbeten
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande är om du dessutom har:
• Giltigt YKB
• Utbildning Arbete på väg
Som person ser vi att du har en positiv inställning och trivs med ett aktivt och rörligt arbete. Du är vidare ansvarstagande, noggrann, ordningsam, engagerad och har förmåga att samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är stresstålig och är van att arbeta självständigt. Vårt resultat är beroende av ett gott samarbete, därför kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för att du ska passa in i arbetsgruppen. Arbetet innebär mycket kontakt med kommuninvånarna och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har känsla för kundservice.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
