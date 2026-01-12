Medarbetare till Fredens psykiatriboende
Sala kommun / Vårdarjobb / Sala Visa alla vårdarjobb i Sala
2026-01-12
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sala kommun i Sala
, Västerås
, Uppsala
eller i hela Sverige
Socialpsykiatrin i Sala kommun består av tre verksamheter: Fredens psykiatriboende, Boendestöd i ordinärt boende samt Gnistans sysselsättning. Alla tre verksamheter präglas av hög kompetens stor delaktighet med ett stort engagemang för målgruppen.
Nu söker vi en medarbetare till Fredens psykiatriboende. Letar du efter ett utvecklande uppdrag där din kompetens, flexibilitet och brukarfokus kommer ges stort utrymme? Då kan det vara just dig vi söker!
På Freden har vi 8 (SoL) boendeplatser. Gruppbostaden vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Alla boenden har egna lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen i fastigheten. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt.
Arbetsuppgifterna på Freden innefattar att stödja den boende i vardagen, vilket innebär praktiskt stöd med hushåll (mat, städ, tvätt), hygien och medicin samt att motivera till sociala aktiviteter, myndighetskontakter, meningsfull sysselsättning och att upprätthålla kontakter med vården. Allt för att främja självständighet och livskvalitet. På Freden arbetar vi tillsammans med den boende vilket kräver respekt för integritet och en anpassning av stödet efter individuella behov. Genom ditt brukarfokus bidrar du till att den enskilde blir delaktig i att utforma sina egna insatser.
Arbetet på Freden är ett varierande och uppskattat arbete där du kommer ges möjlighet att påverka, utveckla och ge den boende en god vardag. Hos oss får du möjlighet att stötta och motivera människor till att leva ett meningsfullt, hanterbart och begripligt liv. Du erbjuds arbetsplatslärande genom reflektion tillsammans med dina kollegor. Du ges möjlighet att fördjupa dig i olika roller och tilldelas uppdrag efter intresse och engagemang.
Kvalifikationer
Du som söker denna tjänst ska vara utbildad undersköterska eller ha annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har någon form av psykiatriinriktning i din utbildning. Du ska ha erfarenhet och kunskaper i att möta personer med psykiska funktionsnedsättningar (SoL) samt minst 2 år arbetslivserfarenhet inom socialpsykiatriområdet. Det är viktigt att du har kunskaper om hur psykiska funktionsnedsättningar kan påverka den enskildes levnadsvillkor och dess delaktighet i samhället. Du har kunskap om regelverk och lagstiftning som är relevant för området. Erfarenhet och kunskaper i social dokumentation är ett krav likaså god datavana. I verksamheten använder vi oss av mobilt arbetssätt och därför behöver du vara bekväm med det. Vidare behöver du ha ett professionellt bemötande gentemot boenden och kollegor samt med andra du kommer samverka med ex anhöriga, PAS, psykiatri, handläggare etc. Du är en trygg person med flexibelt och positivt förhållningsätt. Förmåga att engagera och motivera andra runt omkring dig ser vi som ett stort plus. Det är centralt att du kan arbeta lösningsorienterat - självständigt och i grupp. Ensamarbete förekommer. Inom arbetsgruppen finns kunskaper i MI och ESL och det ser vi som en fördel att du också har.
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal- och skrift
B-körkort är ett krav
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet
Anställningsvillkor
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid 100 %
Löneform: Månadslön med individuell lönesättning
Arbetstid: Schema den här tjänsten innefattar dag- kväll- och helgarbete (ej jour- eller nattarbete)
Tillträde efter överenskommelse
Så ansöker du
Ansök senast 2026-01-29
Ansökan sker på: Lediga jobb i kommunen - Sala kommun - Sala kommun
Vi tar inte emot ansökningar via e-post
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Enhetschef Ida Rubinsson Epost: ida.rubinsson@sala.se
Tfn 0224-74 97 26
Facklig kontakt
Kommunal, expedition, tfn 010-442 81 83
Arbetsgivare
Sala kommun (org.nr 212000-2098), http://www.sala.se/
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Sala kommun ger friskvårdsbidra till tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare med månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala kommun
(org.nr 212000-2098), http://www.sala.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9679898