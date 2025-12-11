Medarbetare till Föreningshuset Kontakten
2025-12-11
Medarbetare till Föreningshuset Kontakten
Föreningshuset Kontakten, en del av Studiefrämjandet Mälardalen, söker en medarbetare som vill bidra till att stärka individers möjligheter till utbildning, arbete och delaktighet i samhället. Vi erbjuder en öppen och inkluderande verksamhet i Gottsunda centrum, med fokus på studiestöd, samhällsorientering samt stöd i kontakter med myndigheter och arbetsgivare.
Inom verksamheten finns även barn- och ungdomsaktiviteter, dans- och musikstudio samt café. Vår uppgift är att vara en demokratisk och tillgänglig mötesplats som främjar integration och livslångt lärande.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att:
• Ge studiestöd inom flera ämnesområden * Stödja besökare i processen att söka arbete eller studier * Stödja besökare med blanketter, språkutveckling och samhällsrelaterade frågor * Arbeta i en öppen läromiljö med besökare med varierande bakgrund och behov * Delta i genomförande av aktiviteter
Arbetet innebär nära samarbete med kollegor och förutsätter god förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter. Verksamheten är öppet vardagskvällar och öppettider kan varierar under året samt viss helgtjänstgöring förekommer. Tjänsten är möjlig att kombinera med studier.KvalifikationerKvalifikationer
• God förmåga att bemöta människor på ett professionellt, lyhört och serviceinriktat sätt * Förmåga att arbeta flexibelt och hantera flera uppgifter parallellt * Goda kunskaper i svenska och engelska * God pedagogisk förmåga samt vana att förklara och förmedla kunskap
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med studiestöd * God kännedom om Uppsalaområdet * Erfarenhet från folkbildning, föreningsliv eller förtroendeuppdrag
Anställningsvillkor
Anställning sker enligt kollektivavtalet Arbetare inom civilsamhället. Närmare information om anställningsform och omfattning ges i samband med rekryteringsprocessen.
Anställningsform: Timanställning, visstid Arbetstid: Deltid, främst vardagskvällar, viss helgtjänstgöring Möjlighet: Passar bra att kombinera med studierSå ansöker du
Du ges möjlighet att bifoga CV samt personligt brev. Sista ansökningsdag är den 9 januari 2026. Urval och intervjuer sker löpande, varför ansökningar tas emot och behandlas fortlöpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
