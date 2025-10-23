Medarbetare till Förebyggande enheten
2025-10-23
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Upplands-Bro kommun söker nu en engagerad medarbetare till vår förebyggande enhet- en verksamhet som nationellt uppmärksammats för sitt innovativa arbete med äldre och som tidigare tilldelats utmärkelsen "Årets arbetsplats".
Här får du möjlighet att arbeta i ett team med kunniga, drivna och varmhjärtade kollegor som tillsammans skapar meningsfulla mötesplatser för äldre i hela kommunen.
Ett uppdrag med gerontologisk tyngd
Som kunnig inom gerontologi vet du att ett aktivt och socialt liv är avgörande för ett hälsosamt åldrande. I denna roll får du omsätta evidensbaserad kunskap i praktiken - genom att planera, genomföra och följa upp insatser som stärker äldres fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.
Du arbetar både självständigt och i nära samverkan med kollegor, pensionärsföreningar och frivilligorganisationer. Tillsammans skapar ni en verksamhet där äldre känner sig inkluderade, inspirerade och delaktiga.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
- Driva och utveckla träffpunktsverksamheten för äldre
- Planera och leda fysiska, kulturella och sociala aktiviteter
- Organisera föreläsningar, tematräffar, utflykter och evenemang
- Samverka med aktörer inom offentlig och ideell sektor och volontärsverksamheten
- Dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten
Vi söker dig som
- Har relevant högskoleutbildning inom exempelvis hälsopedagogik, fysioterapi eller gerontologi
- Har erfarenhet av arbete med äldre och god förståelse för målgruppens behov
- Kan planera och genomföra fysisk aktivitet för äldre med varierande funktionsnivåer
- Har god pedagogisk förmåga och vana att tala inför grupper
- Är trygg, relationsskapande och lösningsfokuserad
- Har god svenska i tal och skrift samt god IT-kompetens
- Har B-körkort
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av träffpunktsverksamhet eller liknande mötesplatser där människor möts för gemenskap och aktiviteter. Vi ser gärna att du har arbetat med gruppträning och har vana att hålla motiverande samtal. Eftersom Upplands-Bro är ett finskt förvaltningsområde är kunskaper i finska språket också en fördel.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse
Hos oss får du vara med och forma framtidens förebyggande arbete i en kommun som satsar på kvalitet, innovation och mänskliga möten. Välkommen till en arbetsplats där din kompetens gör verklig skillnad.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 16 november 2025. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter värdigt åldrande, där individens behov sätts främst. Äldreomsorgen handlar om att ge möjlighet till självständighet och valfrihet i boende och vård. Vi sätter höga krav på kvalitet och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa en äldrevänlig och värdig miljö.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
