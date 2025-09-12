Medarbetare till e-handelsplock
Citybutikerna Direkt i Göteborg AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2025-09-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Citybutikerna Direkt i Göteborg AB i Göteborg
Medarbetare sökes till e-handelsplock - hösten 2025 och framåt
Tillträde: snarast
Vi söker en ny kollega till vårt team inom e-handelsplock. Arbetstiden är dagtid cirka 06.00-14.00, cirka 35 timmar per vecka.
Vem är du?
Vi tror att du trivs bäst när du får arbeta i ett lugnt tempo med ordning och struktur i början. Erfarenhet från butik är det till en stor fördel med produktkännedom. Du är noga med siffror och gillar att ha ordning och reda.
Vem är vi?
E-handelsverksamhet som är baserad i en matbutik där vi är 3 verksamheter i ett, e-handel mot företag, leveranser till äldre och själva matbutiken som är vår arbetsplats.
Vi erbjuder:
• En arbetsplats med trevliga kollegor och möjlighet att växa i rollen
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Arbetstider som ger eftermiddagarna friaPubliceringsdatum2025-09-12Övrig information
• Du behärskar svenska i tal och skrift
• Vi ser gärna att du vill arbeta en längre tid, vi vill satsa på dig!
• Körkort är ett plus, men inget krav
Vi undanber oss för samtal & mail från rekryterings- och annonsleverantörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: mehdi.ghannadi@hemkop.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Citybutikerna Direkt i Göteborg AB
(org.nr 556682-6276)
Masthuggstorget 3 A (visa karta
)
413 27 GÖTEBORG Arbetsplats
Hemköp Kontakt
Ansvarig e-handel
Mehdi Ghannadi mehdi.ghannadi@hemkop.se Jobbnummer
9506453