Medarbetare till Diskavdelningen - Arlandastad

Levra Bemanning AB / Restaurangbiträdesjobb / Sigtuna
2026-06-23


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Vill du arbeta i en internationell miljö där du blir en viktig del av den dagliga verksamheten? Vi söker nu engagerade och arbetsvilliga medarbetare till vår kunds diskavdelning i Arlandastad.
Om rollen
Som medarbetare på diskavdelningen ansvarar du för att säkerställa att kökets utrustning, redskap och arbetsytor håller hög standard och är tillgängliga för den dagliga produktionen. Rollen är en viktig del av verksamheten och kräver att du trivs i ett högt arbetstempo samt har god samarbetsförmåga.
Arbetet är fysiskt krävande och passar dig som gillar att vara aktiv, ta ansvar och bidra till att verksamheten fungerar smidigt.

Publiceringsdatum
2026-06-23

Dina arbetsuppgifter
Diskning av köksutrustning, redskap och övrigt material

Hantering av industriella diskmaskiner

Städning och rengöring av arbetsytor

Sortering och hantering av material enligt rutiner

Säkerställa ordning och struktur på arbetsplatsen

Samarbete med kökspersonal och övriga avdelningar

Arbetstider
Heltid

Skiftarbete förekommer

Dag-, kvälls- och nattpass ingår

Arbetstider enligt schema

Kvalifikationer
Du behärskar svenska eller engelska i tal

God fysisk förmåga

Trivs med ett högt arbetstempo

Ansvarsfull och noggrann

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Meriterande
Erfarenhet från disk, kök, restaurang eller storkök

Erfarenhet av arbete i produktions- eller servicemiljö

Vi erbjuder
En spännande arbetsplats i Arlandastad med internationell prägel

Ett varierande arbete i en dynamisk miljö

Goda villkor enligt kollektivavtal

Ett engagerat team där samarbete och kvalitet står i fokus

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955146-2065891".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Levra Bemanning AB (org.nr 559481-8931), https://levra.teamtailor.com
Birger Jarlsgatan 69 (visa karta)
113 56  STOCKHOLM

Arbetsplats
Levra

Jobbnummer
9974602

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