Medarbetare till Diskavdelningen - Arlandastad
Levra Bemanning AB / Restaurangbiträdesjobb / Sigtuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sigtuna
2026-06-23
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Vill du arbeta i en internationell miljö där du blir en viktig del av den dagliga verksamheten? Vi söker nu engagerade och arbetsvilliga medarbetare till vår kunds diskavdelning i Arlandastad.
Om rollen
Som medarbetare på diskavdelningen ansvarar du för att säkerställa att kökets utrustning, redskap och arbetsytor håller hög standard och är tillgängliga för den dagliga produktionen. Rollen är en viktig del av verksamheten och kräver att du trivs i ett högt arbetstempo samt har god samarbetsförmåga.
Arbetet är fysiskt krävande och passar dig som gillar att vara aktiv, ta ansvar och bidra till att verksamheten fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Diskning av köksutrustning, redskap och övrigt material
Hantering av industriella diskmaskiner
Städning och rengöring av arbetsytor
Sortering och hantering av material enligt rutiner
Säkerställa ordning och struktur på arbetsplatsen
Samarbete med kökspersonal och övriga avdelningar
Arbetstider
Heltid
Skiftarbete förekommer
Dag-, kvälls- och nattpass ingår
Arbetstider enligt schemaKvalifikationer
Du behärskar svenska eller engelska i tal
God fysisk förmåga
Trivs med ett högt arbetstempo
Ansvarsfull och noggrann
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Erfarenhet från disk, kök, restaurang eller storkök
Erfarenhet av arbete i produktions- eller servicemiljö
Vi erbjuder
En spännande arbetsplats i Arlandastad med internationell prägel
Ett varierande arbete i en dynamisk miljö
Goda villkor enligt kollektivavtal
Ett engagerat team där samarbete och kvalitet står i fokus
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Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955146-2065891". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Levra Bemanning AB
(org.nr 559481-8931), https://levra.teamtailor.com
Birger Jarlsgatan 69 (visa karta
)
113 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Levra Jobbnummer
9974602