Medarbetare till Christinelunds Gård
Thread AB / Växtodlarjobb / Kalmar Visa alla växtodlarjobb i Kalmar
2025-12-29
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thread AB i Kalmar
, Nybro
, Haninge
, Norrköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett jordnära och prestigelöst team på en gård där varje dag är unik? Hos oss på Christinelunds Gård står djurens välbefinnande, mjölkproduktion, växtodling och biogasenergi i fokus. Vi söker nu en engagerad medarbetare som vill bidra till att vår verksamhet fortsätter ligga i täten.Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
Christinelunds Gård är en framstående mjölkgård i Småland med fokus på mjölk, kött, växtodling och energi. I dagsläget finns ca 700 mjölkkor samt rekrytering med uppfödning av tjurar. Med en modern maskinpark brukar vi 870 ha, vilket gör oss självförsörjande på foder till djuren. Mjölkningen sker i 8 Delaval robotar samt mjölkgrop. Om tjänsten
Som medarbetare på Christinelunds Gård kommer du arbeta brett med gårdens alla förekommande arbeten, främst med djurskötsel. Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter och kräver flexibilitet för att hantera situationer som uppstår. Ingen dag är den andra lik, och du får möjlighet att utvecklas i en stimulerande miljö. Du kommer bland annat arbeta med:
Djurskötsel
Viss maskinkörning
Enklare underhåll & reparationerKvalifikationer
Du behöver ha erfarenhet eller tydlig koppling till lantbruk - oavsett om den kommer från arbete, utbildning eller att du vuxit upp på gård. Det viktigaste är att du har en grundläggande förståelse för lantbrukets vardag. Har du tidigare erfarenhet av nötkreatur, allra helst mjölk, betraktar vi det som ett riktigt plus i kanten!
B-körkort.
Erfarenhet av maskinkörning
Svenska i tal & skrift
Grundläggande datorvana
Vi söker dig som..
Har ett gott djuröga och en genuin passion för lantbruk. Som person är du ansvarstagande, handlingskraftig och lösningsorienterad - viktiga pusselbitar för att kunna ta dig an denna tjänst. Att kommunicera tydligt och fungera tillsammans med andra är självklart för dig; du är socialt kompetent, prestigelös och en lagspelare som kompletterar teamet på gården.
Övrigt om tjänsten
Start: Mars eller enligt överenskommelse. Notera att rekrytering sker löpande.
Arbetstider: Varierande arbetstider, måndag-söndag.
Placering: Christinelunds Gård. Bostadshus på gården finns om så önskas.
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med inledande provanställning om 6 månader.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Vänligen notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxtinitiativet Kalmars partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i ovanstående text och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxtinitiativet Kalmar för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6877780-1768122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtinitiativetkalmar.se
Södra Långgatan 31 (visa karta
)
392 32 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tillväxtinitiativet Kalmar Kontakt
Frida Pettersson frida.pettersson@tillvaxtinitiativetkalmar.se Jobbnummer
9664696