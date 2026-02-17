Medarbetare till Café i Mölndal
2026-02-17
På Steinbrenner & Nyberg jobbar vi med nyttigheter & njutningar alla dagar i veckan!
Vill du hänga med?
Nu söker vi dig som vill jobba 50-75% i något av våra caféer i Mölndal. Vi söker dig som brinner för kunder, service och gillar variation i jobbet. Är du dessutom ansvarstagande, engagerad och har ett gott sinne för ordning & reda passar du bra i vårat glada gäng! Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med försäljning av våra produkter i butiken. Att hålla lokalerna rena och fräscha, enklare kallskänksuppgifter, ta emot leveranser och lägga in beställningar ingår också. Arbetstiderna är schemalagda utifrån våra öppettider, så det kan vara både arla morgonstund med start 06:15 och kvällar, senast ca 20:30 och arbete varannan helg.
I vårt bageri i Mölndal har du duktiga kollegor som bakar allt bröd, tårtor, bakelser och kakor och våra egna chaufförer levererar allt du behöver.Erfarenheter
Du har troligen erfarenhet från restaurangbranschen eller liknande där service och kundbemötande har högsta prioritet. Det viktigaste för oss är att du engagerad och vill leverera bästa tänkbara kundupplevelse tillsammans med teamet på plats.
Observera att vi endast hanterar kompletta ansökningar. Håll utkik i din mejl, även skräpposten, då en del mejl från oss hamnar där. Vi hanterar ansökningarna löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan ansökningstiden gått ut, så vänta inte med att söka!
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB
