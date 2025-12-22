Medarbetare till bemanningsenheten
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Vi söker bemanningsledare.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Bemanningsenheten tillhör kommunens HR-avdelning och är en central funktion för planering och rekrytering av vikarier när vikariebehov uppstår i Pajala kommuns verksamheter. Bemanningsenhetens uppgift är:
• Samordna och effektivisera vikarieplaneringen
• Så långt det är möjligt säkerställa kompetens och kontinuitet vid frånvaro i verksamheterna.
• Du ansvarar för det administrativa arbetet och lönesättning av personal knuten till bemanningsenheten.
• Du är delaktig i uppföljning av vikarier, nyrekryteringar, anställningsavtal.
• Du bevakar företrädesrätt enligt LAS
• Håller i delar av introduktionsutbildning
• Samordnar placeringar av nya vikarier ut i verksamheterna.
• Medverkan på rekryteringsmässor förekommer.
• Du kommer att ha kontakt med chefer, vikarier och andra medarbetare i verksamheterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom personal, administration eller adekvat gymnasieutbildning i kombination med längre erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Du har erfarenhet av schemaläggning eller erfarenhet av arbetet i 24 timmars verksamheter.
• Du har mycket god datorvana, gärna från personal- och tidsplaneringssystem.
• Det är ett plus i kanten om du också har erfarenhet från lönesystemet Personec P.
• Meriterande är om du har arbetat med bemanningsfrågor tidigare, gärna i systemet Time Care Pool.
• Vi ser också att du är duktig på att bygga relationer och skapa förtroende.
• För att lyckas i ditt uppdrag krävs det att du är initiativtagande och serviceinriktad samt ser möjlighet till utveckling utifrån verksamheternas behov.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rollen kräver att du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och har förmågan att strukturera och planera samt är trygg i en händelserik och omväxlande miljö.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Urval till intervjuer sker löpande, så tveka inte att sända din ansökan till oss.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
