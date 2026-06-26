Medarbetare till barnboende LSS 9:8
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg / Behandlingsassistentjobb / Valdemarsvik Visa alla behandlingsassistentjobb i Valdemarsvik
2026-06-26
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Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Vi är en kommun som idag har cirka 7 500 invånare. Vi har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Vi har dessutom en enastående natur med skogen och havet. Det händer mycket i Valdemarsviks kommun och inom vår kommunala organisation med cirka 600 medarbetare. Läs gärna mer om vår kommun och vårt arbete på www.Valdemarsvik.se
och ta del av vår planering inför 2027-2028.
Vill du göra verklig skillnad för barn och unga?
Vi söker en engagerad och trygg person till vårt barnboende enligt LSS 9 § 8. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära barn och ungdomar med funktionsnedsättning och bidra till en trygg, utvecklande och meningsfull vardag.
Om verksamheten
Barnboendet vänder sig till barn och ungdomar med omfattande stödbehov. Arbetet innebär att skapa trygghet, struktur och förutsägbarhet i vardagen och kräver ett lugnt, professionellt och uthålligt förhållningssätt.
Vi söker dig som har erfarenhet av att möta barn och unga med komplexa behov, kan behålla ditt lugn även i pressade situationer och har förmåga att bygga långsiktiga, tillitsfulla relationer.
För att trivas i rollen behöver du vara trygg i dig själv, ha god samarbetsförmåga, ett stort tålamod och förmågan att se möjligheter även när arbetet är krävande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Du bidrar med din kompetens till individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad utifrån varje barns behov och förutsättningar. Arbetet innefattar bland annat:
• Stöd i vardagliga aktiviteter och personlig utveckling
• Planering och genomförande av aktiviteter
• Samverkan med vårdnadshavare och andra aktörer
• Dokumentation enligt gällande lagstiftning och rutiner
• Aktivt deltagande i verksamhetens utvecklingsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har utbildning inom vård och omsorg, barn och fritid, socialpedagogik, stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Har vitsordad erfarenhet av arbete med barn och unga med funktionsnedsättning samt utmanande beteenden
• Har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och trygg i din yrkesroll
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Har B-körkort
Gedigen erfarenhet av LSS, tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande och kvalitetssäkring är meriterande.
Möjlighet till ett samordningsuppdrag
För rätt person kan tjänsten även komma att omfatta ett tidsbegränsat uppdrag som övergripande samordnare inom LSS-verksamheten. Uppdraget innebär ett särskilt ansvar för samordning, struktur och utvecklingsarbete och utgår med lönetillägg. Samordningsuppdraget beslutas för ett år i taget och kan därefter förlängas utifrån verksamhetens behov och arbetsgivarens bedömning.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schemalagd arbetstid dag, kväll och helg.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Tillsättning av tjänsten sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas och med beaktande av eventuell intern rörlighet och företrädesrätt.
Från v 28 har rekryterande chef semester och har därför begränsade möjligheter att besvara frågor om tjänsten. Eventuella frågor till ansvarig chef besvaras så snart som möjligt efter ansökningstidens sista dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334434/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks Kommun
(org.nr 212000-0431)
615 80 VALDEMARSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg Kontakt
Facklig företrädare (växeln) 0123-19100 Jobbnummer
9981091