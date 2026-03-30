Medarbetare till Bakeoff/Catering
2026-03-30
Är du en entusiastisk person med en passion för bakning? Vill du vara en del av ett innovativt och växande företag inom bakeoff-sektorn? Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Vi är en framstående bakeoff verksamhet med fokus på att leverera högkvalitativa och färska bageriprodukter till våra kunder. Vi tror på hållbarhet, innovation och att ständigt förbättra vårt erbjudande för att möta våra kunders behov.Arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss kommer dina huvudsakliga ansvarsområden vara:
Förberedelse och bakning av bakeoff-produkter enligt företagets standarder.
Kontroll och hantering av råvaror och ingredienser.
Kvalitetskontroll och säkerställande av produktutbudet.
Bidra till att hålla arbetsområdet rent och organiserat.
Samarbeta med teamet för att säkerställa en effektiv och smidig arbetsprocess.
Hålla dig uppdaterad om branschtrender och innovationer.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bakning, gärna inom bakeoff-sektorn.
Är noggrann, självgående och har ett öga för detaljer.
Har goda kunskaper om hygien och säkerhet inom livsmedelsproduktion.
Är kreativ och lösningsorienterad.
Har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Kan hantera ett högt tempo och prioritera arbetsuppgifter effektivt.
Vad vi erbjuder:
En dynamisk arbetsplats med möjlighet till personlig och professionell utveckling.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Ett engagerat team och en stödjande arbetsmiljö.
Möjlighet att vara en del av ett innovativt företag i en växande bransch.
Lön Enligt Handels AvtalSå ansöker du
Är du den vi söker? Skicka din ansökan, inklusive CV och personligt brev, till patrik.persson@supermarket.ica.se
.
Har du frågor om tjänsten, tveka inte att kontakta oss på 0573-152700.
Vi ser fram emot att höra från dig!
ICA Supermarket Töcksfors
Lindudden 3
67241 Töcksfors
Telefonnummer: 0573-152700
E-postadress: patrik.persson@supermarket.ica.se
Baka framtiden med oss!
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: patrik.persson@supermarket.ica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matbutiken i Töcksfors AB
(org.nr 559027-0715)
Lindudden 3 (visa karta
)
670 10 TÖCKSFORS Arbetsplats
ICA Supermarket Töcksfors Kontakt
Färskvaruchef
Patrik Persson patrik.persson@supermarket.ica.se 0573-152700 Jobbnummer
9828600