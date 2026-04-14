Medarbetare Tältuthyrning
2026-04-14
Tältwerket startade uthyrning av partytält 2023 i Västerås. Våra kunder har gett oss fantastisk feedback och vi satsar på att växa vidare med fler och större tält. Vi arbetar för att bli det självklara valet för dem som hyr partytält, möbler och annan utrustning till sitt event.
Vill du vara med och bidra till att våra kunder får fantastiska event? Gillar du problemlösning? Vi behöver flera nya medarbetare till årets säsong. Vi utgår från Bäckby i Västerås.
För oss är det det är viktigt att du tycker om och förstår värdet av att möta kunderna på ett sätt som skapar ett extra värde.
Arbetet innebär olika uppgifter:
Lasta tält och möbler på bil eller släp.
Resa och riva tält hos kund.
Rengöra och torka tält.
Lämna ut och ta emot produkter som kunder hämtar själva.
Köra ut och hämta hyrda produkter till och från kund.
Kvalifikationer du behöver är:
Minst 170 cm lång för att kunna montera tak på tälten.
Villig att arbeta fysiskt med att lasta utrustning och möbler, resa och riva tält.
Förstår vad god service innebär och har förmågan att ge det i alla lägen.
Kunna arbeta varierande tider kvällar och helger så som dagtid.
Ha ordningsinne. Ha koll på detaljer då det alltid måste vara rätt saker som skall lämnas ut till kund och tillbaka till Tältwerket.
Det är meriterande om du har B körkort och extra meriterande om du har BE körkort.
Vi letar efter dig som vill arbeta extra eller sommarjobba. Det är mest jobb runt sommarmånaderna men även en del under våren och hösten. Det kommer att finnas en möjlighet att välja eller ta extra arbetspass.
Tillsammans bygger vi ett tajt team och positiva kundmöten. Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: daniel@kilbotw.se Arbetsgivare Kilbo Teamwork AB
724 77 VÄSTERÅS
