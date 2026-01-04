Medarbetare sökes till transportarbete
2026-01-04
Vi söker en pålitlig och arbetsvillig person som kan hjälpa till med transport, bärande och hantering av möbler. Tjänsten är på cirka 20 timmar per vecka, med möjlighet till mer arbete vid behov. Verksamheten är växande vilket innebär möjlighet till heltidsarbete inom snar framtid.Publiceringsdatum2026-01-04Dina arbetsuppgifter
Transport av möbler (körkort är inte ett krav)
Bära och lasta av/på möbler
Hjälpa till vid renovering, sortering och andra praktiska uppgifter
Hålla ordning i lager/arbetsutrymme
Andra förekommande sysslor i verksamheten
Vi söker dig som:
Är stark, noggrann och ansvarsfull
Har god arbetsmoral och är punktlig
Trivs med fysiskt arbete
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har B-körkort (meriterande men inte krav) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: ar-nor@outlook.com Arbetsgivare Noori, Ammar
146 31 TULLINGE Arbetsplats
Vintage Match Jobbnummer
9668455