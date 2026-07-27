Medarbetare sökes på Halvtid
Noori, Ammar / Lagerjobb / Botkyrka Visa alla lagerjobb i Botkyrka
2026-07-27
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Noori, Ammar i Botkyrka
Vi söker en pålitlig och arbetsvillig person som kan hjälpa till med renovering, bärande och hantering av möbler. Tjänsten är på cirka 20 -25 timmar per vecka, med möjlighet till mer arbete vid behov. Verksamheten är växande vilket innebär möjlighet till heltidsarbete inom snar framtid.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Bära och lasta av/på möbler
Hjälpa till vid renovering, sortering och andra praktiska uppgifter
Hålla ordning i lager/arbetsutrymme
Andra förekommande sysslor i verksamheten
Vi söker dig som:
Är stark, noggrann och ansvarsfull
Har god arbetsmoral och är punktlig
Trivs med fysiskt arbete
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har B-körkort (meriterande men inte krav) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: ar-nor@outlook.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Noori, Ammar
Kvällsvägen 14 Lgh 1101 (visa karta
)
146 31 TULLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Noori Ammar Jobbnummer
10013353