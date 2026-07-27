Medarbetare sökes på Halvtid

Noori, Ammar / Lagerjobb / Botkyrka
2026-07-27


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Vi söker en pålitlig och arbetsvillig person som kan hjälpa till med renovering, bärande och hantering av möbler. Tjänsten är på cirka 20 -25 timmar per vecka, med möjlighet till mer arbete vid behov. Verksamheten är växande vilket innebär möjlighet till heltidsarbete inom snar framtid.

Publiceringsdatum
2026-07-27

Dina arbetsuppgifter
Bära och lasta av/på möbler
Hjälpa till vid renovering, sortering och andra praktiska uppgifter
Hålla ordning i lager/arbetsutrymme
Andra förekommande sysslor i verksamheten

Vi söker dig som:
Är stark, noggrann och ansvarsfull
Har god arbetsmoral och är punktlig
Trivs med fysiskt arbete
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har B-körkort (meriterande men inte krav)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: ar-nor@outlook.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Noori, Ammar
Kvällsvägen 14 Lgh 1101 (visa karta)
146 31  TULLINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Noori Ammar

Jobbnummer
10013353

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