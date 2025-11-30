Medarbetare sökes för transportarbete

Noori, Ammar / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2025-11-30


Vi söker en pålitlig och arbetsvillig person som kan hjälpa till med transport, bärande och hantering av möbler. Tjänsten är på cirka 20 timmar per vecka, med möjlighet till mer arbete vid behov. Verksamheten är växande vilket innebär möjlighet till heltidsarbete inom snar framtid.

Dina arbetsuppgifter
Transport av möbler (körkort är inte ett krav)
Bära och lasta av/på möbler
Hjälpa till vid renovering, sortering och andra praktiska uppgifter
Hålla ordning i lager/arbetsutrymme
Andra förekommande sysslor i verksamheten

Vi söker dig som:
Är stark, noggrann och ansvarsfull
Har god arbetsmoral och är punktlig
Trivs med fysiskt arbete
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har B-körkort (meriterande men inte krav)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
E-post: ar-nor@outlook.com

Arbetsgivare
Noori, Ammar
145 69  NORSBORG

Arbetsplats
Vintage Match

Jobbnummer
9621180

