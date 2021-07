Medarbetare, säkerhetsskydd till verksamheten för Rakel och ledn - Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Karlstad

Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Karlstad2021-07-07MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.Är du intresserad av säkerhetsskyddsarbete? Är du intresserad av samhällsviktig verksamhet? Vill du vara med och bidra till ett säkrare samhälle?Då är det dig vi söker!Om anställningenDu kommer att tillhöra ett gäng med kompetenta och drivna kollegor på Affärsstödsenheten vid verksamheten för Rakel och ledningssystem.Verksamheten växer och arbetet med våra system inom säkra elektroniska kommunikationstjänster för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kräver omfattande säkerhetskyddsarbete. Vi stärker nu upp vår organisation och bygger upp ett team med inriktning mot säkerhetsskydd inom verksamheten.Att arbeta tvärfunktionellt kommer vara en stor del av ditt jobb vilket innebär att du dagligen kommer att jobba mot andra inom och utanför organisationen. Detta ställer höga krav på din samarbetsförmåga. Du är även en naturlig länk mellan verksamheten för Rakel och ledningssystem och myndighetens verksamhetsskyddsenhet2021-07-07Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att leda eller stödja verksamhetens framtagning av säkerhetskyddsanalyser, särskilda säkerhetsskyddsbedömningar, säkerhetsskyddsplaner och särskilda säkerhetsskyddsinstruktioner. Vidare förekommer uppgifter för övrigt säkerhetsarbete inom verksamheten.Du kommer att planera och genomföra presentationer/utbildningar för olika målgrupper samt leda workshops eller arbetsmöten. Du kommer även att i viss mån planera och genomföra utbildningar samt ge råd och stöd till verksamheten. I uppgifterna ingår även att kontrollera och följa upp verksamhetens verksamhetsskydd med fokus på säkerhetsskydd och att hantera incidenter. Du kommer även att ta fram beslutsunderlag och rapporter.Du kommer att ingå i en lokal säkerhetsorganisation med visst rapporteringsansvar till myndighetens säkerhetschef och övergripande säkerhetsorganisation.Din kompetensprofil:För att söka anställningen har du minst tvåårig eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som MSB bedömer vara relevant. Du har kunskap om aktuella författningar inom säkerhetsskyddsområdet och relevanta standarder inom informationssäkerhetsområdet. Vidare har du erfarenhet av att stödja organisationer i att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete inom säkerhetsskydd alternativt informationssäkerhet, samt kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet eller totalförsvaret.Det är meriterande om du har:- erfarenhet av att leda och genomföra säkerhetsskyddsanalyser eller informationsklassningar/riskanalyser inom informationssäkerhetsområdet.- erfarenhet av att planera och genomföra presentationer/utbildningar för olika målgrupper samt erfarenhet av att leda workshops eller arbetsmöten.- erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete på myndighetDu har en god förmåga att kunna sätta in dig och förstå verksamhetsprocesser ur ett säkerhetsperspektiv. Att utrycka dig i tal och skrift på svenska är något du är duktig på, och du har en god nivå i att förstå och utrycka dig på engelska.Vi söker dig som är prestigelös, arbetar bra både självständigt och i grupp och har lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier. Du kan hantera och formera information från ostrukturerad till strukturerad form och har förmåga att prioritera, även under hög arbetsbelastning. Som person är du en engagerad problemlösare som tar ansvar för ditt arbete och ser till verksamhetens gemensamma mål före individuella prestationer.Du kan på ett naturligt sätt skapa och upprätthålla förtroendefulla kontakter och bidrar till ett gott arbetsklimat. Arbetet är föränderligt och omprioriteringar kan behöva ske med kort varsel, det är därför viktigt att du är flexibel och snabbt kan ställa om fokus. Vi förutsätter ett mycket högt säkerhets- och sekretessmedvetande.Dina personliga egenskaper värderas högt då du ska kunna arbeta enskilt och i grupp samt kunna representera ditt och enhetens arbetsområde inom och utanför MSB. Integritet och lyhördhet är egenskaper som uppskattas högt. Du ska ha god analytisk förmåga och ser återkommande vidareutbildning som en naturlig del i ditt arbete.Om MSBAnställningen är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid affärsstödsenheten. Enhetens uppgift är verksamhetens affärs- och verksamhetsstyrning och samordning av verksamhetens uppföljning, rapportering, budgetering och prognoser. I detta ingår att upprätthålla affärs- och förvaltningsexpertis inom kommersiella avtalsfrågor och affärsjuridik, säkerhet, ekonomi, kommunikation och processarbete.AnställningsvillkorAnställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad och/ eller Stockholm. MSB tillämpar provanställning.Resor i tjänsten förekommer.Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.Är du intresserad?Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Enlund. Facklig företrädare är Jan Herremo (ST) och Carl Önne (Saco-S) och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 18 augusti, märkt med referensnummer 2021/123,.Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.