Medarbetare Nyäng ÅVC
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen / Renhållningsjobb / Nyköping Visa alla renhållningsjobb i Nyköping
2026-06-23
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Tekniska divisionen består av fem verksamhetsområden: Gata/Park/Hamn, Nyköping Vatten, Renhållningen, Kommunfastigheter och Måltidsservice. Dessa stöds av en projektenhet, ekonomienhet samt en administrativ stab. Divisionen omsätter cirka 1,5 miljarder kronor per år, har aktiva investeringar för cirka 2 miljarder kronor och har drygt 400 tillsvidare anställda och divisionen omsätter drygt 1 miljard kronor. Våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.
Serviceenheten är Tekniska divisionens senaste tillskott med fokus på hållbarhet, service och utveckling av personer i arbetsmarknadsinsatser. Enheten ansvar för återbruk av möbler, service och reparation av cyklar, internservice och vissa skötseluppdrag inom framför allt parkförvaltning och kommer även ansvara för den nya återvinningscentralen Nyäng, som beräknas stå klar i slutet av året. Målet är flytta fram positionerna i kommunens hållbarhetsarbete. Att uppnå en ekologisk, social och ekonomisk hållbar samhällsutveckling i enlighet med Agenda 2030.
Serviceenheten söker nu 1-3 serviceinriktade och engagerade medarbetare till den nya återvinningscentralen Nyäng, som vill vara med hjälpa och vägleda våra kunder så vi gemensamt når målen om ökad sorteringsgrad och minskade avfallsmängder.
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och uppmuntrar särskilt kvinnor att söka tjänsten.
Välkommen att bli en del av vårt härliga gäng!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som medarbetare på återvinningscentralen arbetar du med service, drift och miljöhantering. Rollen är varierad och kombinerar kundkontakt med praktiskt arbete. En viktig del av arbetet är att vägleda kunder i hur de ska sortera sitt avfall samt att bidra till att hålla anläggningen ren och välskött.
Arbetet är huvudsakligen förlagt utomhus och sker enligt schema, vilket innebär arbete både kvällar och helger.
På återvinningscentralen kan privatpersoner och företag lämna avfall som inte utgör hushållsavfall. Avfallet sorteras i olika fraktioner på anläggningen. Kundbemötandet är en central del av arbetet, liksom att skapa goda förutsättningar för att det ska vara enkelt och smidigt för kunderna att sortera rätt.
Verksamheten står inför flera viktiga utvecklingsområden, bland annat att driftsätta den nya centralen, utveckla och öka insamlingen för återbruk samt säkerställa en miljösäker och korrekt hantering av farligt avfall.
Som medarbetare på återvinningscentralen Nyäng får du möjlighet att vara med från start och bidra till uppbyggnaden av en ny anläggning samtidigt som du gör verklig skillnad för både människor och miljö.Kvalifikationer
Du som söker ska ha:
• Gymnasieutbildning, gärna med teknisk, miljö- eller samhällsinriktning
• Grundläggande datorvana
• B-körkort
• Hjullastarbehörighet
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet från service, kundbemötande och visst praktiskt arbete som tex arbete på återvinningscentral, lager, logistik, industri eller drift/ underhåll av anläggningar.
• Intresse/ kunskap kring avfallssortering, materialhantering, återvinning och återbruk.
• Intresse/ kunskap om hantering av farligt avfall (FA) och relevant lagstiftning.
• Vana att möta och vägleda kunder/ besökare.
• Vana att hantera konflikter eller andra svåra kundsituationer.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team. Dina personliga egenskaper
• Serviceinriktad och pedagogisk.
• Ansvarstagande och noggrann.
• God fysik (arbetet kan vara fysiskt krävande)
• Flexibel och lösningsorienterad.
• Initiativtagande.
• Förståelse för miljöregler och hållbarhetsarbete.
• Säkerhetstänk (arbetsmiljö, riskhantering, farligt avfall)
• Tydlig kommunikation.
• Tycka om utomhusarbete.
• Problemlösningsförmåga.
Som person tror vi att du har ett tryggt och förtroendeingivande sätt, stort tålamod och tycker om att möta, prata med och hjälpa andra. Du behöver kunna arbeta på egen hand och följa regler och rutiner, men också kunna samarbeta väl med kollegor och övriga i arbetslaget.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2 november 2026 eller enligt överenskommelse. .
Arbetstid: I rollen ingår ansvar under ÅVC:s öppettider, vilket innebär arbete dagtid samt schemalagd kvälls- och helgtjänstgöring.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333388". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Tillverkarvägen 2 (visa karta
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611 45 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Kontakt
Vision
Johanna Kullman Böö vision@nykoping.se 0155-24 86 65 Jobbnummer
9974646