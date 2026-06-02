Medarbetare Nova Park och Steningevik
2026-06-02
Vi söker dig som är intresserad av mötesbranschen och vill jobba på våra branschledande anläggningar Nova Park och Steningevik. Vi kan se tillbaka på många år av tillväxt och rekord och nu behöver vi förstärkning på flera av våra avdelningar. Är du en av dem som är vill vara med på vår resa?
Vi behöver främst förstärkning i köket, restaurangen och receptionen men även inom städ och fastighet på både Nova Park och Steningevik. Vi söker i första hand dig som vill arbeta extra vid behov men är även öppna för sökanden som vill arbeta deltid och heltid på vissa positioner.
Om dig
För att du ska trivas hos oss och vi med dig ser vi att du är utåtriktad, lyhörd, noggrann och prestigelös. Du har en glad och positiv attityd och trivs med att arbeta i team. Vidare är du lösningsorienterad och gör ditt yttersta för att ge fantastisk service. Med ett framgångsrikt och stabilt företag i ryggen och en organisation där det finns erfarenhet, trygghet, kunskap och driv finns alla förutsättningar att utvecklas till ditt allra bästa och utrymme att bidra till vår verksamhet.
Vi är ledande i mötesbranschen på grund av att vi ger våra gäster exceptionell service, ett riktigt bra möte och en härlig helhetsupplevelse. Vårt uppdrag är att se till gästernas bästa och leverera ett högkvalitativt konferensevenemang. Detta gör vi genom att ha motiverad och kunnig personal som får ett stort förtroende i sina arbetsuppgifter samtidigt som vi jobbar nära varandra i ett glatt och positivt team. Till våra anläggningar söker vi personer som vill utveckla och utvecklas med oss. Vi har höga ambitioner och vi förväntar oss det samma av alla som arbetar hos oss.
Vill du veta mer om hur det är att jobba på Steningevik? Kolla här: https://www.youtube.com/watch?v=7TbXDR1q1XY
Vill du veta mer om hur det är att jobba på Nova Park? Kolla här: https://www.youtube.com/watch?v=ndRPciJSpRs
Annat viktigt att veta
Tillträde enligt överenskommelse. Körkort och tillgång till bil är en fördel för att lättare ta sig till och från arbetet.
Med anledning av semestertider är ansökningstiden lång. Urval och intervjuer sker dock löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Hoppas du vill vara med på vår resa och att vi får möjligheten att jobba med just dig!
Om arbetsgivaren - Nova Park & Steningevik
Nova Park och Steningevik är två av Sveriges ledande hotell- och konferensanläggningar. Anläggningarna tillhör samma koncern och arbetar mycket när varandra. Vi är kända för vårt värdskap, höga professionalism och genomgående höga kvalitet på möteslokaler, hotellrum & måltider. Med våra mycket strategiska lägen endast minuter från Arlanda och nära både Stockholm och Uppsala är vi ett av förstahandsvalen för mötesbokaren. Hos oss finns plats för alla typer av möten och konferenser samt även för utställningar, mässor och produktlanseringar. Båda anläggningarna är säkerhetscertifierade inom Stay Safe Hospitality och miljöcertifierade hos Green Key.
Nova Park i Knivsta har 117 hotellrum, 229 bäddar och i vår största lokal har vi kapacitet för upp till 300 personer. Här finns härliga sällskapsutrymmen med bland annat Waterlounge, ett stort Spa med både inomhus och utomhus del.
Steningevik, utanför Märsta, har ett fantastiskt läge, naturskönt inbäddad vid Mälarens strand, endast åtta minuter från Arlanda. Vi har 61 rum, 16 konferenslokaler och en Spa Lounge ett stenkast från vattnet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Detta är ett deltidsjobb.

Nova Park & Steningevik
9943430