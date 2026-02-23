Medarbetare med inriktning kassa
2026-02-23
Är du vår nästa medarbetare?
Erlandsons Brygga AB är en av Sveriges största aktörer på båttillbehörsmarknaden.
Med fyra butiker i Stockholm, en i Göteborg samt en i Västervik finns vi på många av Sveriges mest attraktiva platser.
Om jobbet
Till våra lokaler i Solna söker vi en driftig och noggrann person som vill ingå i vårt team med inriktning kassa.
Tjänsten kassaarbete:
Du kommer att arbeta i ett härligt team med god laganda och fokus på kvalité och kundservice med huvudsyssla nedan:
• Betjäna kunder på ett snabbt och smidigt sätt
• Hålla rent och snyggt runt kassalinje
• Noggrannhet
• Alltid ha ett leende på läpparna.
• Varuexponering
• Varupåfyllning.
• Stor delaktighet till en snygg och säljande butik.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Vi tänker oss att du redan idag besitter viss erfarenhet från båtlivet och kommer lägga stor vikt vid detta då vi gör våra urval i rekryteringsprocessen.
Vidare förväntar vi oss att du är ordningsam, noggrann, anpassningsbar samt har ett gott sinne för försäljning.
Högt tempo med varierande arbetsuppgifter får dig att trivas som allra bäst.
Då vår bransch är säsongsbetonad är det viktigt att du inte är rädd att hugg i när situationen kräver det.
Sök redan idag om du vill ingå i vårt idag redan mycket starka team där expertis, kundvänlighet samt trivsel är självklara nyckelord.
Affärsidé:
"Att lagerhålla och sälja båtlivsprodukter till konkurrenskraftiga priser genom en egen produktkatalog med kunnig personal"
Övriga villkor:
Intervjuer sker löpande och platser kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag-så passa på att skicka in din ansökan redan idag!
Ansökan endast per E-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobb.stockholm@erlandsonsbrygga.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kassatjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Erlandsons Brygga AB
(org.nr 556450-4180)
Karlsrogatan 1 (visa karta
)
170 65 SOLNA Arbetsplats
Erlandsons Brygga AB (.Solna) Jobbnummer
9756575