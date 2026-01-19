Medarbetare, Linköping

Holy Greens AB / Restaurangbiträdesjobb / Linköping
2026-01-19


Har du energi, tycker om att ta initiativ och är ansvarstagande? Häng med på vår resa mot en mer hållbar och hälsosam värld!
Vi erbjuder:

Programmet "Växa och Gro" som ger dig möjlighet att utvecklas inom företaget.

Kollektivavtal - för att säkerställa schyssta arbetsvillkor.

En rolig arbetsplats med fantastiska kollegor.

Friskvård.

Ansök idag. Vi ser fram emot att träffa dig!

ÖVRIG INFORMATION
Anställningsgrad: deltid
Plats: Linköping
Lön: Timlön - vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtal
Förmåner: Friskvårdsbidrag, förmånlig personallunch, sociala aktiviteter och trevligaste kollegorna.

Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7074303-1796274".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Holy Greens AB (org.nr 556927-7055), https://jobb.holygreens.se
Nygatan 17 (visa karta)
582 24  LINKÖPING

Arbetsplats
Holy Greens

Jobbnummer
9692992

