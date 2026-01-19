Medarbetare, Linköping
2026-01-19
Har du energi, tycker om att ta initiativ och är ansvarstagande? Häng med på vår resa mot en mer hållbar och hälsosam värld!
Vi erbjuder:
Programmet "Växa och Gro" som ger dig möjlighet att utvecklas inom företaget.
Kollektivavtal - för att säkerställa schyssta arbetsvillkor.
En rolig arbetsplats med fantastiska kollegor.
Friskvård.
Ansök idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIG INFORMATION
Anställningsgrad: deltid
Plats: Linköping
Lön: Timlön - vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtal
Förmåner: Friskvårdsbidrag, förmånlig personallunch, sociala aktiviteter och trevligaste kollegorna.
Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Holy Greens AB
(org.nr 556927-7055), https://jobb.holygreens.se
Nygatan 17 (visa karta
)
582 24 LINKÖPING Arbetsplats
