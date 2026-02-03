Medarbetare Kassa/Förbutik 30 tim/v
2026-02-03
Om tjänsten
På ICA Maxi Moraberg möts människor varje dag - grannar, barnfamiljer, pendlare och stammisar. För oss är det viktigt att varje kund känner sig sedd, välkommen och väl omhändertagen från första hej till sista kvitto. Därför söker vi nu en engagerad och serviceinriktade medarbetare till vår kassa och förbutik.
Hos oss blir du en viktig del av butikens hjärta. Kassa och Förbutik är ofta kundens första och sista intryck av butiken, och din insats gör verklig skillnad i vardagen. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, som har ett leende nära till hands och som vill vara med och bidra till en positiv och trygg köpupplevelse - varje dag.
För rätt person finns även möjlighet till att jobba som kassaledarresurs, vilket innebär att man är delaktig i styrningen och driften av avdelning Kassa och Förbutik.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Kassaarbete i frontlinjen, självscanningen samt i Förbutiken.
Kundservice
Försäljning av spel, tobak, lotter och paketutlämning
Hantering av reklamationer och returer
Se till att Förbutiken är välfylld, organiserad och trivsam
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för service och kundbemötande
Är ansvarstagande, stresstålig och noggrann
Trivs med att arbeta i team men även självständigt
Är flexibel och kan arbeta dag, kväll och helg
Tidigare erfarenhet av kassaarbete är meriterande
Vi erbjuder:
Ett varierande och socialt arbete i en modern butik
Ett härligt team med engagerade kollegor
En arbetsplats med korta beslutsvägar och god gemenskap.
Möjlighet att utvecklas inom ICA
Anställning enligt kollektivavtal
Förmåner som personalrabatt och friskvårdsbidrag
Tidsomfattning: Deltid 30 tim/v
Dag, kväll och helg ingår i ordinarie schema.
I schemat ingår det ibland tidiga mornar med start kl. 06.00, samt även kvällspass med avslut runt kl. 23.15.
Ansökan: Vänligen skicka in din ansökan senast 2026-02-20. Vi kommer att behandla ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett deltidsjobb.
Stormarknaden Moraberg AB
Maxi ICA Stormarknad Moraberg
