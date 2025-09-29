Medarbetare Kajsas På Kajen
2025-09-29
, Solna
KAJSAS PÅ KAJEN söker efter dig som vill jobba långsiktigt med oss. Älskar du mat, bra stämning och att jobba med härliga människor? Då är KAJSAS PÅ KAJEN platsen för dig! Vi söker nu både hel- och deltidsmedarbetare som är redo att ge järnet och vara med och skapa något riktigt bra - med uppstart under i oktober.
Kom och jobba med oss vid Barnängsbryggan på Södermalm, där vi serverar grymma smashburgare, pommes, premiumkorvar, grillade paninis, kaffe, glass, fika och mycket mer!
KAJSAS är en av Söders mysigaste mötesplatser, där vi vill att både våra gäster och medarbetare ska trivas. Här får du vara en del av ett team där gemenskap, kul stämning och kvalitet går hand i hand.
Om oss: KAJSAS är ett familjeföretag där vi lagar maten själva med bra råvaror och massor av kärlek. Vi är ett tight team som jobbar nära varandra, där personlighet, samarbete och god stämning är lika viktigt som att maten och servicen håller högsta kvalitet. Vi strävar efter att alla trivs och har kul på jobbet. Vi är en familj tillsammans som tillsammans med dig hjälps åt för att skapa den bästa möjliga upplevelsen för våra gäster. Vem söker vi? Vi söker dig som har ett stort engagemang och en passion för att ge våra gäster en fantastisk upplevelse. Du har en god simultankapacitet och kan hålla ett högt tempo, särskilt under de soliga och välbesökta timmarna när köerna är långa och tempot är intensivt. Stresstålighet är en viktig egenskap för att kunna leverera bra service även när det är som mest hektiskt. Du trivs också med att arbeta självständigt när arbetsbelastningen är lättare. Med din positiva inställning och vilja att vara en del av ett härligt team bidrar du till att skapa en arbetsplats där vi hjälps åt och har kul tillsammans.
Vi värdesätter din erfarenhet av kundbemötande och service, och vi ser att du alltid sätter gästen i fokus. Har du dessutom erfarenhet från branschen ser vi det som ett stort plus. Det viktigaste för oss är att du är redo att arbeta, ha roligt på jobbet, samarbeta med dina kollegor och att du har ett genuint intresse av att utvecklas.
Om tjänsten: I rollen kommer du att hantera arbetsuppgifter som kassa, matberedning, hantering av stekbord och fritös, hantering av kaffemaskin, städning och andra uppgifter som är vanliga inom café- och fastfood-branschen. Under handledning av platsansvarig lär du dig steg för steg hur vi arbetar.
Det är ett fysiskt jobb med mycket rörelse, så du måste vara redo att hålla tempot när det behövs.
Arbetstider: Arbetstiderna varierar och du kan jobba både morgnar, dagar, kvällar och helger. Våra öppettider är under hösten mellan 07:30-19:00. Vi söker efter dig som är flexibel då KAJSAS är en utomhusservering och våra öppettider kan påverkas av väderförhållanden. Publiceringsdatum2025-09-29Anställningsvillkor
Tjänsterna vi erbjuder är en tillsvidareanställning på ca 50-100 % med tillämpad provanställning om 6 månader. Lön enligt överenskommelse. Ansökningar tas emot löpande med start enligt överenskommelse. Uppstart under oktober.
Så här ansöker du: Skicka din ansökan med CV och en kort film där du berättar lite om dig själv! Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att du vill vara en del av vårt härliga team.
För mer info om KAJSAS, kika gärna på vår hemsida www.kajsas.se
eller följ oss på våra sociala medier. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Segerblom Invest AB
(org.nr 556807-5476), http://kajsas.se Arbetsplats
Kajsas Kontakt
Stephanie Östman info@kajsas.se Jobbnummer
9532074