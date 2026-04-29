Medarbetare inom textilföretag | Svenljunga | Heltid
2026-04-29
Är du noggrann, detaljorienterad och trivs med praktiskt arbete inom produktion? Vi på Manpower söker nu en konsult till ett uppdrag inom textilverksamheten hos en av våra kunder i Svenljunga. Uppdraget startar omgående och passar dig som vill arbeta heltid i en strukturerad produktionsmiljö med fokus på kvalitet. Välkommen med din ansökan!
Ort: Svenljunga
Start: Omgående
Uppdragslängd: Visstidsanställning 6 månader med chans till förlängning
Arbetstider: 2-skift, med möjlighet att övergå till enbart kvällsskift
Om jobbet
Som produktionsmedarbetare inom textilverksamheten arbetar du i produktionen med fokus på precision, kvalitet och tempo. Rollen kräver att du följer instruktioner noggrant och har ett öga för detaljer. Arbetet sker i team men med eget ansvar för dina moment i processen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbete med brodyr i produktionsmiljö
Övervakning och hantering av maskiner
Kvalitetskontroller enligt uppsatta rutiner
Säkerställa att arbetet utförs enligt instruktioner och tidsramar
Den vi söker
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och trivs i en produktionsmiljö. Du har god arbetsmoral och förstår vikten av kvalitet i varje moment.
Körkort och tillgång till bil
Flytande svenska i tal och skrift
Noggrann och detaljorienterad
Förmåga att arbeta strukturerat och följa instruktioner
Meriterande:
Erfarenhet från textilbranschen
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson, via mejl: agnes.halvardson@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
