Medarbetare inom grönyteskötsel
2026-04-24
Pauder & People är din lokala partner för bemanning och rekrytering i Halland. Med lång erfarenhet och ett genuint engagemang för det halländska näringslivet, hjälper vi företag att växa genom att förena rätt kompetens med rätt kultur. För oss är valet enkelt: vi väljer att gå på djupet i vår region och bransch framför geografisk expansion. Det gör oss till en snabb, kostnadseffektiv och trygg expert på hemmaplan.
Pauder & People söker nu medarbetare för uppdrag inom skötsel av utemiljöer och grönytor. Tjänsten är ett säsongsuppdrag som sträcker sig över hela sommaren.
Om uppdraget I denna roll arbetar du praktiskt med drift och underhåll av olika utemiljöer hos våra kunder. Arbetet utförs utomhus och innebär en hög grad av fysisk aktivitet där du är på fötterna under hela arbetsdagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Gräsklippning, trimning och röjning.
Rensning av rabatter och ogräshantering.
Allmän skötsel, underhåll och renhållning av utomhusytor.
Vem är du? Vi söker dig som har en god fysik och som genuint trivs med att arbeta utomhus i varierande väder. Som person är du ordningsam och ser till att dina arbetsuppgifter utförs noggrant och strukturerat. Eftersom arbetet är fysiskt krävande är du van vid att hålla i gång och arbeta "på fötter" en hel dag.
Krav för tjänsten:
Du är tillgänglig för arbete under hela sommarperioden.
God fysik och vana vid ett rörligt, fysiskt arbete.
Kunskaper i svenska, för att kunna ta till dig arbets- och säkerhetsinstruktioner.
Meriterande:
Tidigare praktisk erfarenhet av trädgårdsarbete eller grönyteskötsel.
B-körkort.
Att arbeta som konsult hos Pauder & People Vi på Pauder & People bryr oss om våra medarbetare. När du blir anställd hos oss får du en trygg arbetsgivare med kollektivavtal, schyssta villkor och en engagerad konsultchef som alltid finns där som ett bollplank för dig. Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och vill att du ska trivas och utvecklas tillsammans med oss!
Ansökan Låter detta som rätt steg för dig? Skicka in din ansökan. Vi gör urval och intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vi strävar efter en trygg arbetsplats för alla. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi genomför en bakgrundskontroll, som ett led i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
(org.nr 559548-0798)
302 50 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef / Rekryterare
Nina Kapsimalis nina.kapsimalis@pauderpeople.se
