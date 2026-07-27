Medarbetare inom Grönyteskötsel
Nordura Fastighetsservice AB / Trädgårdsanläggarjobb / Helsingborg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Helsingborg
2026-07-27
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Vill du bli en del av ett företag där kvalitet, ansvar och utveckling står i fokus?
Nordura Fastighetsservice AB är ett växande företag inom grönyteskötsel och fastighetsservice. Vi hjälper bostadsrättsföreningar, samfälligheter, företag, privatpersoner och fastighetsägare att skapa välskötta, trygga och trivsamma utemiljöer.
Det som gör oss annorlunda är inte bara vad vi gör – utan hur vi gör det. Vi tror på långsiktiga relationer, hög kvalitet och ett personligt engagemang i varje uppdrag. Hos oss är varje medarbetare en viktig del av laget och vi tror på att utvecklas tillsammans.
Nu söker vi en ny kollega som vill vara med på vår fortsatta resa.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Som medarbetare inom grönyteskötsel blir du en viktig del av vårt team. Tillsammans ansvarar vi för att våra kunders utemiljöer är välskötta, trivsamma och representativa under hela säsongen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Gräsklippning
Häckklippning
Ogräsrensning i rabatter och gångar
Beskärning av buskar och mindre träd
Plantering och övrig trädgårdsskötsel
Skötsel av maskiner och utrustning
Bidra till att våra uppdrag håller hög kvalitet och att kunderna känner sig väl omhändertagna
Då vi är ett mindre företag så förekommer även andra arbetsuppgifter.
Vi tror att du är...
• en person som tycker om att arbeta utomhus och känner stolthet över ett väl utfört arbete.
Du tar ansvar, är pålitlig och ser vad som behöver göras. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra, men kan också ta egna initiativ när situationen kräver det.
För oss är rätt inställning viktigare än att du kan allt från början.
Har du viljan att utvecklas, ett gott bemötande och en stark arbetsmoral hjälper vi dig gärna att utvecklas vidare.KvalifikationerKvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Du trivs med ett fysiskt arbete utomhus
Meriterande, men inget krav
Erfarenhet av grönyteskötsel eller trädgårdsskötsel
Erfarenhet av maskiner inom grönyteskötsel
Röjsågskort
Motorsågskort
Växtkunskap eller trädgårdsutbildning
Erfarenhet av snöröjning
BE-körkort
Saknar du något av ovanstående men känner att du är rätt person? Då vill vi gärna att du söker ändå.
Därför ska du välja Nordura
Hos oss blir du en del av ett mindre företag med korta beslutsvägar där engagemang, kvalitet och laganda står i centrum.
Vi erbjuder:
Ett varierande och fritt arbete utomhus
Ett engagerat team där vi hjälper varandra
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka
En arbetsplats där initiativ och ansvar uppskattas
Möjlighet att utvecklas i takt med företaget
Vi tror på frihet under ansvar och på att ge människor möjlighet att växa. När företaget utvecklas vill vi att våra medarbetare utvecklas tillsammans med oss.
För rätt person finns därför goda möjligheter att på sikt ta ett större ansvar inom verksamheten. Vi ser gärna att framtidens arbetsledare växer fram inifrån företaget.
Vår ambition
Vi vill vara den självklara partnern för våra kunder – och den självklara arbetsgivaren för människor som vill utvecklas, ta ansvar och känna stolthet över sitt arbete.
Har du rätt inställning, tycker om att arbeta utomhus och vill utvecklas tillsammans med ett växande företag tror vi att du kan bli en viktig del av Nordura Fastighetsservice AB under många år framöver.
Sista ansökningsdag är den 26 augusti. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi berättar gärna mer om rollen och om Nordura.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: info@nfab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordura Fastighetsservice AB
(org.nr 556820-2922)
Västra Sandgatan 6 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Magnus Nordström magnus@nfab.se 070-168 96 71 Jobbnummer
10012225