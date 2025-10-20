Medarbetare halvmanuell delikatess

Storbutiken i Farsta AB (ICA Kvantum Farsta) / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-10-20


Vill du bli en del av ICA Kvantum Farsta som ligger i hjärtat i Farsta Centrum?

7 maj 2014 öppnade vi den 2400 kvadratmeter stora butiken. Det är en modern butik med ett brett sortiment som alltid strävar efter att vara något utöver det vanliga.

I linje med det har vi alltid ställt höga krav på våra medarbetare, och har igenom det byggt upp ett anseende i Farsta Centrum som den trovärdiga och framförallt genuint trevliga butiken. För att bli en del av vårt team ska du:

• Ha erfarenhet av liknande arbete inom försäljning av öppna färskvaror, kött och fisk.
• Vara ordningsam och strukturerad i ditt arbete.
• Vara kreativ & självständig.
• Trivas med ett högt tempo.
• Trivas med varierande arbetstider.

Nu vänder vi oss till dig som vill bli en del av teamet i vår manuella delikatess. Du kommer att ha blandade uppgifter där du kommer att lära dig mycket. Målet är att du ska utvecklas och så småningom ta en ansvarstjänst i butiken. Du ska ha ett brinnande intresse för att vilja lära dig mer och utvecklas.

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Storbutiken i Farsta AB (org.nr 556899-4080)

Arbetsplats
Storbutiken i Farsta AB (ICA Kvantum Farsta)

Jobbnummer
9565228

