Medarbetare halvmanuell delikatess
Storbutiken i Farsta AB (ICA Kvantum Farsta) / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
Vill du bli en del av ICA Kvantum Farsta som ligger i hjärtat i Farsta Centrum?
7 maj 2014 öppnade vi den 2400 kvadratmeter stora butiken. Det är en modern butik med ett brett sortiment som alltid strävar efter att vara något utöver det vanliga.
I linje med det har vi alltid ställt höga krav på våra medarbetare, och har igenom det byggt upp ett anseende i Farsta Centrum som den trovärdiga och framförallt genuint trevliga butiken. För att bli en del av vårt team ska du:
• Ha erfarenhet av liknande arbete inom försäljning av öppna färskvaror, kött och fisk.
• Vara ordningsam och strukturerad i ditt arbete.
• Vara kreativ & självständig.
• Trivas med ett högt tempo.
• Trivas med varierande arbetstider.
Nu vänder vi oss till dig som vill bli en del av teamet i vår manuella delikatess. Du kommer att ha blandade uppgifter där du kommer att lära dig mycket. Målet är att du ska utvecklas och så småningom ta en ansvarstjänst i butiken. Du ska ha ett brinnande intresse för att vilja lära dig mer och utvecklas. Ersättning
