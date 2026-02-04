Medarbetare grönyteskötsel säsong
2026-02-04
Trädgårdsanläggningar Harry Johnson AB är ett företag i Kungsbacka som jobbar med skötsel av grönytor samt mark och anläggningsarbeten. Företaget etablerades redan under 60-talet. Vi utgår från vår anläggning i Fjärås.
Vi söker nu två medarbetare till vår skötselavdelning som vill jobba under säsongen 2026. Perioden är april-september. Du kommer ingå i ett team som jobbar med löpande skötsel med arbetsmoment så som gräsklippning, ogräsrensning samt övrigt förekommande arbetsuppgifter inom skötsel av utemiljöer. Våra kunder består främst av bostadsbolag, samfällighetsföreningar, Brf:er och vägföreningar.
Har du erfarenhet sedan tidigare av grönyteskötsel, eller utbildning inom trädgårdsskötsel och växter är det meriterande, men inget krav.
Vi tror att du tycker om att arbeta utomhus, inte är rädd för att arbeta fysiskt och har ett positivt mindset.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
