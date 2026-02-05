Medarbetare Godsmottagning/Utleverans/Reservdelshantering
2026-02-05
LetMeRepair är en av Europas ledande aktörer inom eftermarknadstjänster för elektronik - från kundservice och reparationer till returhantering. Med över 800 medarbetare på mer än 20 platser runt om i Europa levererar vi helhetslösningar till några av världens mest välkända elektronikvarumärken och återförsäljare.
LetMeRepair Nordic, med huvudkontor i Uppsala, är navet för vår nordiska verksamhet. Nu stärker vi teamet och söker en engagerad medarbetare till vår avdelning för godsmottagning och utleverans - en viktig roll i hjärtat av vår dagliga drift.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen är du en nyckelspelare i flödet av produkter genom vår verksamhet. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Mottagning, uppackning, packning och utleverans av dagliga försändelser
Registrering av enheter i våra system
Hantering av reservdelar
Registrering i system
Plock av reservdelar till ärenden och försäljning
Hantering av beställningar
Det är ett varierande, praktiskt och strukturerat arbete där tempo och kvalitet går hand i hand.
Vem vi söker:
Vi söker dig som gillar ordning och reda, tar ansvar och trivs med att arbeta enligt tydliga processer. Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv stämning i teamet.
Du:
Trivs med fysiskt arbete och tvekar inte att ta i när det behövs
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift
Vad vi erbjuder
Hos LetMeRepair blir du en del av ett internationellt företag, tydliga processer och utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder en anställning i ett engagerat team där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Praktisk information
Tillträde: Snarast möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Sista dag att ansöka är 3 Mars 2026 (urval sker löpande - tjänsten kan tillsättas tidigare)
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till job@letmerepair.se
och ange
"Medarbetare Godsmottagning/Utleverans" i ämnesraden.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta
Emil Sund, Operations Manager Esund@letmerepair.se

Så ansöker du
