Medarbetare Godsavdelningen Mvusab
Enerco Group AB / Lagerjobb / Smedjebacken Visa alla lagerjobb i Smedjebacken
2025-10-01
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enerco Group AB i Smedjebacken
, Borlänge
, Avesta
, Falun
, Hofors
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett starkt team på Godsavdelningen?
MVUSAB söker nu en driven och engagerad medarbetare till vår godsavdelning! Hos oss får du en varierande vardag där du spelar en viktig roll i vårt logistikflöde.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Inleveransrapportera material
Plocka ihop order till produktionen
Packa material för avgående gods
Arbetet innebär daglig truck- och traverskörning, och du blir en del av ett team där noggrannhet, samarbete och engagemang värderas högt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från industrin och kan läsa ritningar
Är positiv, noggrann, flexibel och gillar att ta ansvar
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och bidra till gemensamma mål Kvalifikationer
B-körkort
Truckkort (A, B)
Traverskort
Kunskap i affärssystemet Monitor G5 är starkt meriterande.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning på dagtid (07.00-15.30)
Lön enligt överenskommelse
Start omgående
Visstidsanställning i 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning
Ta chansen att utvecklas i en stabil och växande verksamhet - skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande.
Kontakt: Logistikchef Mattias Hällströmer mattias.hallstromer@mvusab.se
070-766 03 26 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enerco Group AB
(org.nr 556962-5188), http://www.enerco.se Kontakt
Catrin Lindblad catrin.lindblad@enerco.se 072 - 224 76 50 Jobbnummer
9534597