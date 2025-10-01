Medarbetare Godsavdelningen Mvusab

Enerco Group AB / Lagerjobb / Smedjebacken
2025-10-01


Visa alla lagerjobb i Smedjebacken, Ludvika, Fagersta, Norberg, Säter eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Enerco Group AB i Smedjebacken, Borlänge, Avesta, Falun, Hofors eller i hela Sverige

Vill du bli en del av ett starkt team på Godsavdelningen?
MVUSAB söker nu en driven och engagerad medarbetare till vår godsavdelning! Hos oss får du en varierande vardag där du spelar en viktig roll i vårt logistikflöde.

Publiceringsdatum
2025-10-01

Arbetsuppgifter
Inleveransrapportera material
Plocka ihop order till produktionen
Packa material för avgående gods

Arbetet innebär daglig truck- och traverskörning, och du blir en del av ett team där noggrannhet, samarbete och engagemang värderas högt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från industrin och kan läsa ritningar
Är positiv, noggrann, flexibel och gillar att ta ansvar
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och bidra till gemensamma mål


Kvalifikationer
B-körkort
Truckkort (A, B)
Traverskort

Kunskap i affärssystemet Monitor G5 är starkt meriterande.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning på dagtid (07.00-15.30)
Lön enligt överenskommelse
Start omgående
Visstidsanställning i 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning

Ta chansen att utvecklas i en stabil och växande verksamhet - skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande.
Kontakt: Logistikchef Mattias Hällströmer mattias.hallstromer@mvusab.se 070-766 03 26

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Enerco Group AB (org.nr 556962-5188), http://www.enerco.se

Kontakt
Catrin Lindblad
catrin.lindblad@enerco.se
072 - 224 76 50

Jobbnummer
9534597

Prenumerera på jobb från Enerco Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Enerco Group AB: