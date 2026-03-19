Medarbetare för underhåll och reparationer!
2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Har du en bakgrund inom mekanik/reparatör? Eller har du ett intresse för underhåll och reparationer? Se hit!
I rollen som reparatör ansvarar du för service, reparation och underhåll av tågvagnar. Arbetet sker enligt tydliga rutiner och riktlinjer som säkerställer en god arbetsmiljö, hög trafiksäkerhet, kvalitet och effektivitet. Du kommer att arbeta med en variation av tekniska och mekaniska uppgifter i en rymlig lokal med flera olika stationer, vilket ger en omväxlande arbetsdag med olika moment. Arbetstiden är vardagar måndag-fredag 07:00-15:30.
Vem är du?
Tidigare erfarenhet som reparatör, svetsare, mekaniker, verkstadsarbetare eller liknande är en klar fördel. Även utbildning inom fordonsmekanik eller verkstad är meriterande.
För att trivas i rollen bör du kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Arbetet kan innebära tunga moment, så god fysik är önskvärd. Du behöver också uppfylla hälsokraven för arbete inom spårområde, detta kontrolleras innan anställning. Du får den utbildning du behöver inom exempelvis godsvagnsunderhåll, spårarbete, bromssystem och andra relevanta områden. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Krav för tjänsten:
• B-körkort
• God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av liknande arbete
• Heta arbeten
• Säkra lyft
• Truckkort A1-4, B1-4, D1 (TLP10)
• Svetserfarenhet
Om verksamheten
Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Drakegatan 6-10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Uniflex Göteborg Kontakt
Gabriel Moberg gabriel.moberg@uniflex.se +46733326013 Jobbnummer
9807932