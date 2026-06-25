Medarbetare för kundtjänst och teknisk support
Symbolbruket Aktiebolag / Kundservicejobb / Linköping Visa alla kundservicejobb i Linköping
2026-06-25
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Medarbetare för kundtjänst och teknisk supportPubliceringsdatum2026-06-25Om företaget
Symbolbruket utvecklar och anpassar produkter med Widgitsymboler tillsammans med det engelska företaget Widgit Software. Med våra produkter kan man på olika sätt stödja kommunikation, struktur, läsande och skrivande. Användare av våra program finns främst inom skola och förskola, omsorg, habilitering och logopedi.
Våra mest använda verktyg är webbtjänsten Widgit Online, datorprogrammen InPrint 4 och SymWriter 2 samt appen Widgit Go.
Vi är ett mindre företag som lägger stort fokus på delaktighet och att vi alla trivs med våra uppgifter och känner en bra balans mellan arbete och fritid. Vårt kontor finns i centrala Linköping och vi arbetar efter en hybridmodell med möjlighet till lika delar arbete på kontoret som hemma.Om tjänsten
Nu söker vi efter en ny medarbetare till vårt team för kundtjänst och användarsupport. Du kommer att möta våra användare i form av support på telefon och mail, ta emot och hantera beställningar samt hjälpa till med vissa tekniska och administrativa frågor.
I stora drag består tjänsten av:
Bemanna vår kundtjänst och support via telefon och mail
Felsökning och enklare teknisk support
Administration och ärendeuppföljning
Om dig
Vi söker dig som har ett stort driv i att hjälpa och leverera service av hög kvalitet. Du har lätt för att sätta dig in i nya system och kan snabbt förstå hur saker hänger ihop på ett tekniskt plan.
Du kommer att ingå i ett team på ca. fem personer som arbetar nära varandra. Gruppen präglas av ett samarbetsinriktat arbetssätt där ni tillsammans kontinuerligt vidareutvecklar och förbättrar rutiner och processer både för varandra och våra kunder.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av kundtjänst eller teknisk support
Har erfarenhet av administrativt arbete i olika system, god systemvana och känner dig trygg i att arbeta i olika administrationsverktyg
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Som person är du:
Lättsam, positiv och lösningsorienterad
Hjälpsam och pedagogisk, med förmåga att förklara och guida på ett tydligt sätt
Ordningsam och strukturerad
Välkommen att skicka in din ansökan eller eventuella frågor till erik@symbolbruket.se
.
Sista ansökningsdag är den 9/8 men vi arbetar med löpande urval. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: erik@symbolbruket.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Symbolbruket Aktiebolag
(org.nr 559025-7316), https://www.symbolbruket.se
Storgatan 28 (visa karta
)
582 23 LINKÖPING Arbetsplats
Symbolbruket AB Jobbnummer
9978415