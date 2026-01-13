Medarbetare Chark/ost/kött
Kajsas Livs i Sickla AB / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2026-01-13
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kajsas Livs i Sickla AB i Nacka
Bli en del av vårt matglada team!
Vi söker två passionerade medarbetare till vår chark-ost och köttavdelning.
Älskar du mat, brinner för kundservice och trivs att arbeta i ett högt tempo: Då är detta jobbet för dig!
Vad erbjuder vi?
Hos oss blir du en del av vårt härliga team där vi tillsammans skapar en inspirerande butiksmiljö. Du får arbeta med fantastiska råvaror och möta kunder som uppskattar din service och ditt engagemang.
Dina arbetsuppgifter:
• Plocka varor och fronta hyllor så att det alltid ser fräscht och inbjudande ut
• Skapa inspirerande gavlar och exponeringar
• Ge våra kunder den bästa upplevelsen -varje gång
• Kunskaper i MIN BUTIK är ett plus
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för mat och kundservice
• Är positiv, noggrann och gillar att arbeta i team
• Har erfarenhet från liknande arbete (meriterande men inget krav)
Anställningsvillkor:
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
• Deltidtjänst, 19 timmar per vecka
• Arbetstider: dag/kväll samt var 3:e helg
Varför välja oss?
Hos oss får du en arbetsplats där engagemang och glädje står i centrum. Vi tror på att inspirera både våra kunder och varandra - varje dag.
Ansök nu!
Skicka din ansökan till
Vi intervjuar löpande, så vänta inte inte- bli en del av vårt team idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kajsas Livs i Sickla AB
(org.nr 556677-7040) Arbetsplats
ICA Kvantum Sickla Jobbnummer
9682228