Medarbetare Butik & Låsverkstad
Aktiebolaget Byggbeslag / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-08-04
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Göteborg – MEDARBETARE KUNDDISK OCH LÅSVERKSTAD
Är du en utåtriktad och händig person som trivs med ett omväxlande och mångsidigt jobb?
Som medarbetare hos oss tar du emot besökande kunder i vår butik/kunddisk och arbetar med försäljning samt erbjuder rådgivning. I butikens verkstadsdel varvar du ditt försäljningsarbete med tillverkning, produktion och service av lås- och säkerhetsprodukter. Kund och avstämningsmöten kan komma att förekomma digitalt.
OM DIG
För att trivas i jobbet bör du vara strukturerad och lösningsorienterad som person. Du gillar kundmötet och att ge en så bra kundservice som möjligt i olika situationer.
Du kan beskriva dig själv som utåtriktad, nyfiken och intresserad av att lära nytt. Det är meriterande om du har någon form av erfarenhet inom områdena mekanisk låsning, finmekanik, bygghandel eller fastighetsskötsel. Om du saknar erfarenhet från låsverkstad så hjälper vi dig att komma i gång. Du uppskattar att jobba med varierande arbetsuppgifter och är bekväm med att arbeta både ensam och i team. Att det stundtals förekommer ett högt tempo passar dig perfekt.
I DIN TJÄNST INGÅR DESSA ARBETSUPPGIFTER:
Butiksförsäljning, försäljning och rådgivning inom främst lås & säkerhet
Tillverkning av nycklar, cylinderläggning och låssystemshantering
Administration gällande nyckelhantering
Underhåll och service av vårt produktsortiment
FÖR TJÄNSTEN GÄLLER:
Goda datakunskaper
Du behärskar svenska och engelska, då du har kund- och leverantörskontakter
Du får inte förekomma i belastningsregistret.
VI ERBJUDER DIG
Friskvårdsbidrag
Företagshälsovård
Möjlighet till vårdförsäkring
Du arbetar i en rikstäckande verksamhet med cirka 300 kollegor runt om i landet, som tillsammans bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du får möjlighet att vara en viktig del av vårt team och vår utveckling framöver, vilket berikar och ger dig möjlighet att växa både som person och i din yrkesroll.
TJÄNSTENS OMFATTNING
För den här tjänsten erbjuder vi en tillsvidareanställning på 50 % med inledande provanställning om sex månader.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Gruppchef för Butik&Verkstad, Angelica Björkdahl, angelica.bjorkdahl@byggbeslag.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8165021-2129354". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Byggbeslag
(org.nr 556302-3315), https://karriar.byggbeslag.se
Marieholmsgatan 54a (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Byggbeslag Jobbnummer
10020863