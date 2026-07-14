Medarbetare Bröd/Färskvaror

Storbutiken i Farsta AB (ICA Kvantum Farsta) / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-07-14


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Vill du bli en del i ICA Kvantum Farsta som ligger i hjärtat i Farsta Centrum?

7 maj 2014 öppnade vi den 2400 kvadratmeter stora butiken. Det är en modern butik med ett brett sortiment som alltid strävar efter att vara något utöver det vanliga.

I linje med det har vi alltid ställt höga krav på våra medarbetare, och har igenom det byggt upp ett anseende i Farsta Centrum som den trovärdiga och framförallt genuint trevliga butiken.

För att bli en del av vårt team ska du:

• Ha erfarenhet av liknande arbete
• Vara ordningsam och strukturerad- Vara kreativ & självständig.- Trivas med ett högt tempo.- Vara stresstålig.
Nu vänder vi oss till dig som vill bli en del av teamet i vår Kolonialavdelning. Du kommer att ha blandade uppgifter där du kommer att lära dig mycket. Det viktigaste är inte hur mycket du kan, du ska däremot ha ett brinnande intresse för att vilja lära dig mer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Storbutiken i Farsta AB (org.nr 556899-4080)
123 47  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
Storbutiken i Farsta AB (ICA Kvantum Farsta)

Jobbnummer
10002769

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