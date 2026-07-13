Medarbetare Birria Tacos Kristianstad
Mabs Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Kristianstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kristianstad
2026-07-13
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Vi växer snabbt och söker nu fler medarbetare till vår mobila restaurangverksamhet i Kristianstad Härlöv, där vi serverar autentiska Birria Tacos.
Brinner du för service och vill arbeta i en snabbväxande restaurangverksamhet? Då är detta jobb för dig!Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta deltid eller vid behov. För rätt person finns goda möjligheter att snabbt utöka antalet arbetstimmar i takt med att verksamheten växer.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och gillar att arbeta med människor.
Är ansvarstagande, positiv och trivs i ett högt tempo.
Kan arbeta flexibla tider.
Ingen tidigare erfarenhet krävs – vi lär dig allt du behöver kunna!
Extra plus!
Vi är inte bara verksamma i Kristianstad, vi åker även runt på festivaler och evenemang runt om i Sverige. Är du intresserad av att följa med på festivaler, träffa massor av människor och arbeta tillsammans med ett härligt och sammansvetsat gäng finns det goda möjligheter till det.
Meriterande: B-körkort.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till info@birriasverige.se
.
Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Välkommen till Birria Sverige! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: Info@birriasverige.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mabs Group AB
(org.nr 559578-7010), https://birriasverige.se/
291 61 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Birria Härlöv Jobbnummer
10001840