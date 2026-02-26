Medarbetare barnäventyr, Läckö Slott
Stift Läckö Slott / Skådespelarjobb / Lidköping Visa alla skådespelarjobb i Lidköping
2026-02-26
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Läckö Slott i Lidköping
Stiftelsen Läckö Slott
Läckö Slott, som ligger naturskönt beläget på en udde vid Vänern i Lidköpings kommun, utgör ett av de största besöksmålen i Västra Götalandsregionen. Slottet är ett statligt byggnadsminne och ett av Sveriges mest bevarade byggnader från svensk stormaktstid. Stiftelsen Läckö Slott bedriver här en bred kulturturistisk verksamhet.
Beskrivning av tjänsterna
Tjänsterna innebär att på ett lustfyllt sätt levandegöra slottet och dess historia för barn i alla åldrar. Du medverkar i de barnäventyr/den barnteater som erbjuds alla våra yngre besökare. Som rollkaraktär har du en viktig uppgift i att tillsammans med barnen göra deras dag på Läckö slott till en fantastisk upplevelse. I de olika barnäventyren har du olika manusgrundade karaktärer, där du tillsammans med barnen upptäcker slottets lite läskigare rum, går på skattjakt i slottet och dess omgivningar eller upptäcker Kuriosakabinettets spännande skatter.Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Du behöver ha skådespelarvana eller skådespelartalang. Vi uppskattar också om du har ett intresse för historia och vi värdesätter dina goda språkkunskaper. Goda språkkunskaper i engelska är ett krav, kunskaper i andra språk är meriterande.
Vi förutsätter att du har ett utåtriktat arbetssätt med god samarbetsförmåga. Service och gott värdskap är oerhört viktigt för oss, vilket innebär att du bör ha ett genuint intresse av det personliga mötet med människor.
Som person är du lyhörd och har en förmåga att inspirera och entusiasmera. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Det är en fördel om du har körkort samt tillgång till bil.
Du som söker måste ha fyllt 18 år.
Om tjänsterna
Tjänsterna löper under perioden slutet av juni - mitten av augusti, med möjlighet till extraarbete under för- och eftersäsong. Under påsk- och höstlov har vi ett program riktat mot barn och unga, tjänstgöring kan bli aktuellt även dessa veckor.
Helgtjänstgöring ingår, då verksamheten är öppen 7 dagar/vecka.Så ansöker du
Rekrytering sker löpande - sänd oss din ansökan snarast möjligt!
Innan överenskommelse om anställning vill vi att du uppvisar utdrag från belastningsregistret.
Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: frida.engstrom@lackoslott.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medarbetare barnäventyr 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Läckö Slott
Läckö Slott 1 (visa karta
)
531 99 LIDKÖPING Arbetsplats
Läckö Slott, Stift Jobbnummer
9764428