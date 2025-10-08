Medarbetare - renovering badrum, plattsättare, snickare
2025-10-08
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Jendrekson i Lund
, Staffanstorp
, Burlöv
eller i hela Sverige
AB Jendrekson utför renoveringsarbeten av hus och bostäder, främst badrumsrenoveringar. Vi tar upp kunder från sydvästra Skåne (Malmö, Lund med omnejd).
Vi söker dig som har renoverat badrum tidigare och har erfarenhet av:
Kommunikation på svenska med privatkund
Rivning av badrum
Uppförande av träkonstruktion
Putsning av väggar
Bilning och spårning i betong
Flytspackling av fall
Tätskiktsarbete
Plattsättning
AB Jendrekson är ett arbetskollektiv där kamratskap råder. Du kommer att trivas om du är en person som vill utvecklas, är noggrann, håller dig uppdaterad inom svenska byggnormer. På företaget kan du meritera och fortbilda dig. Svenska i tal är ett måste för att du ska lyckas.
Rekrytering sker fortlöpande, vänligen sänd in din ansökan så fort som möjligt.
B-körkort är ett krav.
Svenska i tal är ett krav.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av vanligt förekommande moment vid badrumsrenovering. Även utländsk utbildning är meriterande som grund för din vidare kompetensutveckling. OBS vi erbjuder inte praktik.
Vi tillämpar individuell lönesättning, var god ange dina löneanspråk (månadslön eller timlön).
Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du är en viktig del av företaget. Stabilt företag med lång erfarenhet. Ett arbetslag som utvecklas tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Skicka in en ansökan till jobb@jendrekson.se
E-post: jobb@jendrekson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medarbetare badrum". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Jendrekson
(org.nr 559020-1298), https://www.jendrekson.se/
Kalkstensvägen 21 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lundakontoret Jobbnummer
9546479