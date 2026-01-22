Medåkare sökes till återvinningsföretag i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-01-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du en person som vill arbeta som medåkare på ett välkänt återvinningsföretag?
Då är detta tjänsten för dig! Sök redan idag då vi går igenom ansökningar löpande.
Vi söker dig som är intresserad av en tjänst hos vår kund som är ett av Europas ledande återvinningsföretag.
Som medåkare åker du med chauffören och assisterar inhämtningen av återvinningbart material. I tjänsten kommer du samla in för kundens räkning material för återvinning runt om i Malmö. Detta arbetet utför du tillsammans med en sammansvetsad arbetsgrupp i åkeriverksamheten. Materialet som insamlas är bland annat glas, metall, plast, tidning och kartong. Det är korta sträckor mellan stoppen och det kan vara upp mot 150 stopp per dag.
Arbetstiderna är dagtid 05:30-16.15. Du arbetar 10h-pass och har en arbetsvecka på enbart 4 dagar. För att ge dig rätt förutsättningar för tjänsten startar din anställning med en introduktion
Arbetet består av många olika moment, vilket därmed kräver noggrannhet, ansvarstagande och stresstålighet. Tjänsten förväntas att tillsättas så fort vi träffar rätt kandidat.
Du kommer bli anställd som konsult via StudentConsulting och bli uthyrd till vår kund.
Låter det här som något för dig? Sök redan idag!
DETTA SÖKER VI
För att passa för tjänsten krävs att du är punktlig, arbetsvillig och fysiskt uthållig då det förekommer mycket tunga lyft. Vidare krävs det att du har en positiv inställning till arbetet. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du är flexibel med vilka arbetstider du kommer arbeta. Du kommer erbjudas en visstidsanställning på heltid med en inledande sexmånadersperiod. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Utögatan 1 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Gustafsson malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9699962