Med hjärta och engagemang - stödassistent till Berget, Klippan
2026-01-09
Tanums kommun söker stödassistenter till Berget och Klippans gruppbostäder.
Tjänsterna är tillsvidare med en sysselsättningsgrad på 50, 80 och 100 procent. Utifrån verksamhetens behov sker arbete på bägge gruppbostäderna. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
I Tanums kommun ligger Berget och Klippans som är en gruppbostad med särskild service enligt LSS, vilken riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning. Boendet omfattar 12 lägenheter. Nu söker vi en ny medarbetare som tillsammans med oss ska bidra till en god livskvalité för våra boende.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Det grundläggande arbetet i rollen som habiliteringspersonal är att skapa meningsfullhet, självständighet och personlig utveckling för de boende på gruppbostaden. Genom ett pedagogiskt och kreativt arbetssätt strävar vi efter att främja de boendes livskvalité, med en aktiv och meningsfull vardag som skapas utefter de boendes individuella behov och förutsättningar. Arbetsuppgifterna varierar beroende på den boendes hälsa, funktionsförmåga, behov och individuella föresatser. Du ska efterfölja fastställda arbetsrutiner, delta i samverkans-, verksamhets- och arbetsplatsmöten, vara engagerad i att föra verksamheten framåt samt främja samarbete och verka för en god gruppdynamik på arbetsplatsen. Arbetstiden varierar mellan dagtid, helg- och kvällstjänstgöring.Kvalifikationer
Utbildningskrav är Vård- och omsorgsprogrammet med kurserna; "socialpedagogik" samt "specialpedagogik 2" eller Barn- och fritidsprogrammet inriktning socialt arbete med kurserna; grundläggande vård och omsorg", "specialpedagogik 1" samt "specialpedagogik 2". Utöver detta krävs det godkänd i svenska 1 och samhällskunskap på gymnasienivå.
Du ska ha erfarenhet från arbete inom verksamhetsområdet. Arbetet är varierande, vilket förutsätter att Du har stor inlevelseförmåga, initiativförmåga, flexibilitet och tålamod. Du ska ha god förmåga att hantera svåra situationer och samtidigt behålla en stark tilltro till människors förändrings- och utvecklingsförmåga. Vi lägger därmed stor vikt vid personlig lämplighet. Vi förutsätter att Du har ett professionellt bemötande gentemot vår målgrupp. Dokumentation och administrativa arbetsuppgifter är datoriserat och det är därmed viktigt att Du har god datorvana samt kan uttrycka Dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Vi vill att du har B-körkort.Övrig information
Tanums kommun eftersträvar att vara en rökfri arbetsplats, därför uppskattar vi att du är rökfri. Vi eftersträvar Tjänsten kan komma att rekryteras löpande. Upplysningar om tjänsten kan lämnas av enhetschef Maher Saleh, 0525-181 60. Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter på telefon 0525-180 00.
För den som erbjuds anställningen krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning ur polisens belastningsregister.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
