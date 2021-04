Mechanical Simulation Engineer - Väderstad AB - Maskiningenjörsjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Väderstad AB

Väderstad AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping2021-04-06Vill du ha en utvecklande roll som Mechanical Simulation Engineer på innovativa Väderstad AB? Då kan detta vara rollen för dig! I rollen får du arbeta med avancerade beräkningar med en mix av teori och praktik. Här ingår du i en grupp med specialister som ligger i absoluta framkant gällande beräkningar av svetsade konstruktioner. Vi söker dig som vill ha ett varierande arbete med tekniskt avancerade produkter som bidrar till ett hållbart samhälle.Vad kan vi erbjuda dig?Hos oss får du arbeta i ett företag med starkt fokus på innovation och utveckling. Du tillhör en utvecklingsavdelning med totalt 160 engagerade och kompetenta medarbetare. På Väderstad AB får du verka i en miljö med korta beslutsvägar, i en platt organisation samt i ett nära samarbete med andra kollegor på utvecklingsavdelningen, kunder och leverantörer. Våra värderingar är tillgängliga, innovativa och pålitliga.Dina arbetsuppgifter består utav:Genomföra statiska och dynamiska beräkningarGenomföra livslängdsanalyserGenomföra lastutvärderingUtforma provupplägg, t.ex. utmattningsprovning samt utvärderingGe stöd, handledning och rekommendera tekniska lösningar åt konstruktörer.Rollen innebär också...Att du är med i en projektgrupp och ansvarar för att produktens krav uppfylls hållfasthetsmässigt. Till hjälp finns en provningsgrupp som ser till att data från lastmätningar, utmattningsprovning etc. hämtas in och blir en del av underlaget. I din roll är du med från början i konceptutvecklingsfasen och arbetar med hela kedjan.Gruppen Hållfasthet och Simulering där beräkningsingenjörerna ingår, arbetar med konceptutveckling, nyutveckling och vård av befintliga produkter. Du blir del av en grupp som ligger i absoluta framkant gällande beräkningar av svetsade konstruktioner, som själva alltid strävar efter förbättring men också samarbetar med universitet och forskare för kunskapsutbyte.Vem är du?Vi söker dig som har relevant utbildningsbakgrund inom beräkning, där du erhållit goda kunskaper inom hållfasthetslära samt mekanik. Vi söker dig som har antingen en färsk examen till dig med mångårig erfarenhet.Meriterande är också om du har arbetat med livslängdsanalyser av svetsade konstruktioner, kunskap inom samt har arbetat med Abaqus eller Creo/Simulate.Som person är du systematisk och analytisk. Du förstår och analyserar komplexa frågor och problem snabbt. Du samarbetar effektivt med andra och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vidare agerar på eget initiativ, får saker att hända och tar ansvar för resultatet. Du trivs med att utvecklas i din yrkesroll.Intresserad? Vi ser framemot din ansökan senast den 6/5. Vänligen inkludera CV och personligt brev i din ansökan och notera att ansökningar via mail inte tas emot. Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.För mer frågor gällande rollen, kontakta Fatigue and Durability Test Manager, Mårten Almkvist på 0142-810 91. För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Talent Acquisition Specialist, Sofia Bäckhed på 0142-810 79.Varaktighet, arbetstidHeltid2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Väderstad AB5672216