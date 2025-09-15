Mechanical Integrity Engineer | Siemens Energy | Finspång
2025-09-15
Är du en ingenjör med intresse för avancerad hållfasthetsanalys och vill bidra till utvecklingen av nästa generations gasturbiner? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Mechanical Integrity Engineer till vår kund Siemens Energy i Finspång. I rollen får du arbeta med spännande tekniska utmaningar och bidra till framtidens hållbara energilösningar. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Finspång
Start: Snarast eller enligt överenskommelse
Uppdrag: Långsiktigt konsultuppdrag
Övrigt: Möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka
Om rollen
Som Mechanical Integrity Engineer blir du en del av teamet Combustor Design & Mechanical Integrity. Rollen innebär att du ansvarar för att analysera och säkerställa livslängden på komponenter som utsätts för extrema förhållanden - höga temperaturer, cykliska laster och snabba temperaturväxlingar. Du kommer ha en nyckelroll i att säkerställa att konstruktionerna uppfyller livslängdskraven samtidigt som de bidrar till stabil förbränning och låga utsläpp - både för konventionella bränslen och framtida alternativ som vätgas.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Utföra hållfasthets- och livslängdsanalyser med hjälp av finita elementmetoder (FEA).
* Bidra i utvecklingsprojekt för brännare, förbränningskammare och bränslesystem.
* Presentera analysresultat och tekniska livslängdsbedömningar i designgenomgångar.
* Samverka med tvärfunktionella team för att samla in data och genomföra noggranna analyser.
* Utveckla och förbättra metoder och processer för livslängdsanalyser.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund inom maskinteknik och ett starkt intresse för hållfasthetsfrågor. Du trivs i en samarbetsinriktad miljö och vill bidra med både teknisk kompetens och nytänkande i utvecklingsprojekt.
Vi ser gärna att du har:
* Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik eller liknande.
* Erfarenhet av hållfasthetsanalys och förståelse för relevanta principer och metoder.
* Goda kunskaper i programvaror som ABAQUS, HyperWorks eller NASGRO.
Meriterande är också:
* Erfarenhet från gas- eller flygmotorindustrin.
* Kunskap inom additiv tillverkning och svetsning.
* Intresse för att driva mindre projekt eller hantera tekniska avvikelser.
Om Jefferson Wells
