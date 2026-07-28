Mechanical Engineer (CAD)
NDP IT AB / Elektronikjobb / Helsingborg Visa alla elektronikjobb i Helsingborg
2026-07-28
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Vi söker en kablage konstruktör till ett omfattande uppdrag hos en ledande aktör inom försvarsindustrin.
Kunden bygger upp ett nytt End-to-End Cable Center of Excellence med ansvar för att utveckla, verifiera, industrialisera och produktionssätta avancerade kabelsystem för krävande applikationer.
Målet är att etablera ett snabbfotat, tvärfunktionellt team som ansvarar för hela produktlivscykeln – från koncept och utveckling till verifierad serieproduktion. Teamet kommer att arbeta med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och ett tydligt fokus på kvalitet, leverans och teknisk excellens.
Om MIL-kablage
MIL-kablage (Military Cable Harnesses) är avancerade kabelsystem utvecklade för militära fordon och försvarssystem. Kabelsystemen ska fungera i mycket krävande miljöer och uppfylla höga krav på robusthet, kvalitet och tillförlitlighet.
Mechanical Engineer
Ansvarsområde
Ansvarar för mekanisk konstruktion av kablage, kontakter och mekaniska lösningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Konstruktion och CAD-arbete
Framtagning av produktionsunderlag
DFM/DFA-anpassning
Samarbete med produktion och test
Förväntade leverabler
Konstruktionsunderlag
CAD-modeller
Produktionsritningar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konstruktör Kablage". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
254 66 HELSINGBORG Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10013660