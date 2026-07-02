Mechanical Engineer
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Arboga Visa alla elektronikjobb i Arboga
2026-07-02
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Arboga
, Karlskoga
, Nyköping
, Linköping
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker nu en mekanikkonstruktör till vår sektion Test Development i Arboga!
Inom avdelningen Test Development utvecklar, driftsätter och supporterar vi en mängd olika testutrustningar för både militärt och civilt bruk. Här kommer du att vara en viktig tillgång i vårt team genom att agera bollplank i tekniska frågor, samt vara kreativ genom att utforska möjligheter i nya arbetssätt och strukturer.
Din roll
Som mekanikkonstruktör hos oss kommer du att vara en del av hela utvecklingsprocessen, från konceptdesign till skapande av den slutliga produkten. Detta inkluderar bland annat produktförbättring, livscykelhantering och kommunikation med underleverantörer & interna/externa kunder. Vidare innebär tjänsten tätt samarbete med vår lokala prototypavdelning, samt revisions- och dokumentationshantering i företagets PDM system.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Support mot prototypavdelningen i samband med byggnation.
Skapa sammanställnings- och detaljkonstruktioner inom vårt produktsegment. Det handlar främst om att skapa produkter och konstruktioner, både i PDM-system och i CAD-miljö.
Produktförbättringar och ändringar av befintliga konstruktioner.
Stödja och bidra i vårt förbättringsarbete avseende metod-, produkt- och processutveckling. Det kan handla om att förfina vår utvecklingsprocess, skriva instruktioner, skapa checklistor och titta på nya tekniska lösningar vad gäller konstruktion eller tillverkning.
Vid behov stödja vår sälj-/förstudieorganisation när det kommer till att analysera och i ett tidigt stadie fastslå hur en konstruktion kan se ut i förhållande till kundkraven. Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av mekanikkonstruktion. Du har teknisk bakgrund från gymnasium, högskola, universitet eller annan lämplig erfarenhet inom området.
Som person behöver du vara driven, kommunikativ, nyfiken och prestigelös. Tjänsten innebär att du kan fatta egna beslut och ta ansvar för det som skall levereras. Vi ser även att du är en teknikintresserad och social person som gillar att lösa problem, samt arbeta i team med andra kollegor. Rollen innebär nära samarbete med andra discipliner, såsom el, elektronik, mätteknik och mjukvara.
För att lyckas i rollen:
Erfarenhet av mekanisk konstruktion
CAD modellering
Ritningsframtagning
IFS
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
Autodesk (Vault, Inventor, Autocad)
Elkonstruktion (kablage och elscheman).
Altium Designer
Erfarenhet från försvar-/flygindustrin
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
I denna roll kan resor förekomma. Framförallt inom Sverige, men även utomlands.
Vänligen observera att urvalsprocessen kommer att pågå under sommaren. Intervjuer beräknas genomföras i augusti/september.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9988458