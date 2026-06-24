Mechanical Engineer - Chassis Development
Agile Resources AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2026-06-24
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Vill du arbeta med avancerad chassikonstruktion i en specialiserad fordonsmiljö? Här får du driva utveckling, ändringsarbete och verifiering i nära samarbete med flera teknikteam.
Här får du arbeta med avancerad chassikonstruktion i en specialiserad fordonsmiljö. Rollen passar dig som vill kombinera tekniskt djup med nära samarbete i utvecklingsprojekt. Du arbetar på plats i Södertälje i en miljö där kvalitet, verifiering och kontinuerliga förbättringar står i fokus.
Om rollen
Arbeta med konstruktion och utveckling av chassilösningar för specialfordon.
Driva ändringsarbete genom hela utvecklingskedjan.
Bidra i konceptarbete, verifiering och teknisk dokumentation.
Samverka med teknik-, test- och projektteam.
Det här kommer du göra
Ta fram och uppdatera ritningar och konstruktionsunderlag.
Koordinera prototyper och stödja verifiering av funktion och kvalitet.
Hantera tekniska avvikelser och bidra i rotorsaksanalyser.
Underhålla tekniska specifikationer kopplade till produkt- och regeländringar.
Vi söker dig som har
Ingenjörsexamen inom mekanik, fordon eller liknande område.
Dokumenterad erfarenhet av produktutveckling och konstruktion.
Erfarenhet av kravarbete, konceptutveckling och ändringshantering.
Förmåga att arbeta strukturerat i komplexa tekniska miljöer.
Mycket goda kunskaper i engelska.
Teknik & Verktyg
CATIA V5
ENOVIA
3DEXPERIENCE
OAS
KS
FRAS
Praktisk information
Ort: Södertälje
Arbetssätt: On-site, fem dagar i veckan
Språk: Engelska i arbetet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-6df70cd09d10add8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 SÖDERTÄLJE Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9977990