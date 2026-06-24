Mechanical Engineer - Chassis Development

Agile Resources AB / Datajobb / Södertälje
2026-06-24


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Vill du arbeta med avancerad chassikonstruktion i en specialiserad fordonsmiljö? Här får du driva utveckling, ändringsarbete och verifiering i nära samarbete med flera teknikteam.
Här får du arbeta med avancerad chassikonstruktion i en specialiserad fordonsmiljö. Rollen passar dig som vill kombinera tekniskt djup med nära samarbete i utvecklingsprojekt. Du arbetar på plats i Södertälje i en miljö där kvalitet, verifiering och kontinuerliga förbättringar står i fokus.
Om rollen
Arbeta med konstruktion och utveckling av chassilösningar för specialfordon.
Driva ändringsarbete genom hela utvecklingskedjan.
Bidra i konceptarbete, verifiering och teknisk dokumentation.
Samverka med teknik-, test- och projektteam.

Det här kommer du göra
Ta fram och uppdatera ritningar och konstruktionsunderlag.
Koordinera prototyper och stödja verifiering av funktion och kvalitet.
Hantera tekniska avvikelser och bidra i rotorsaksanalyser.
Underhålla tekniska specifikationer kopplade till produkt- och regeländringar.

Vi söker dig som har
Ingenjörsexamen inom mekanik, fordon eller liknande område.
Dokumenterad erfarenhet av produktutveckling och konstruktion.
Erfarenhet av kravarbete, konceptutveckling och ändringshantering.
Förmåga att arbeta strukturerat i komplexa tekniska miljöer.
Mycket goda kunskaper i engelska.

Teknik & Verktyg
CATIA V5
ENOVIA
3DEXPERIENCE
OAS
KS
FRAS

Praktisk information
Ort: Södertälje
Arbetssätt: On-site, fem dagar i veckan
Språk: Engelska i arbetet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-6df70cd09d10add8".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Agile Resources AB (org.nr 559359-5258)
417 53  SÖDERTÄLJE

Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh
neethi.gopinadh@agile.nu
0760203611

Jobbnummer
9977990

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